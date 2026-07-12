Le mercato s'est accéléré, le nouveau maillot a rencontré un succès immédiat et les Verts ont disputé leur premier match de préparation sous les ordres d'Ian Cathro. En parallèle, le dossier Zuriko Davitashvili continue d'animer le marché des transferts. Si vous avez manqué l'actualité de l'ASSE ces derniers jours, voici l'essentiel à retenir de cette semaine particulièrement riche.

La direction de l’AS Saint-Étienne a passé la vitesse supérieure cette semaine en officialisant deux nouvelles recrues. Le premier renfort, troisième du mercato, mène au poste de gardien de but avec Mamour Ndiaye. Le prometteur portier de 20 ans s'est engagé avec les Verts jusqu'en 2030, dans le cadre d'un transfert estimé à 1,5 million d'euros. Un dossier complexe qui a bien failli capoter ces derniers jours avant de connaître un dénouement heureux.

Le second visage vient tout juste d'être présenté : il s'agit de Thierno Ballo, lui aussi lié au club jusqu'en 2030. L'international espoir autrichien de 24 ans arrive en provenance du Wolfsberger AC, où il a notamment côtoyé Augustine Boakye. Recruté pour pallier le départ imminent de Zuriko Davitashvili, cet ailier gauche polyvalent, capable d'occuper tous les postes sur le front de l'attaque, se distingue par son explosivité et sa finesse technique. Son profil semble parfaitement calibré pour s'adapter à l'exigence physique du championnat de France.

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En parallèle, les dirigeants stéphanois s'activent pour densifier leur entrejeu. Un accord aurait ainsi été trouvé avec Áron Csongvai, milieu défensif de 25 ans évoluant à l’AIK Solna, dont la visite médicale serait programmée dès lundi. Le renforcement de ce secteur de jeu semble être la priorité de l’état-major, qui a également réactivé la piste menant à Jonathan Varane.

Davitashvili en Serie A ?

Zuriko Davitashvili est plus que jamais sur le départ. Recruté pour 6 millions d'euros en provenance de Bordeaux, l'international géorgien s'apprête à rapporter une très belle plus-value financière à l’ASSE. L’Atalanta Bergame manifeste un intérêt concret et aurait formulé une première offre estimée entre 10 et 12 millions d’euros. Un montant toutefois jugé insuffisant par l’état-major stéphanois, qui n'attend pas moins de 20 millions d’euros pour céder son meilleur buteur de la saison dernière.

En parallèle, deux jeunes joueurs s'apprêtent à rejoindre le championnat de National. Le premier est Karim Cissé, qui aurait trouvé un accord de principe avec le club d'Aubagne. Doté d'un talent indéniable mais péchant par un manque flagrant de régularité, le milieu offensif descend d’un échelon pour tenter de lancer définitivement sa carrière. Trajectoire similaire pour Issiaka Touré : le gardien de l'équipe réserve, présent au club depuis trois ans, n'entrait plus dans les plans d'avenir du Forez à 21 ans. Il s'en va lui aussi à Aubagne pour postuler à une place de titulaire en troisième division.

Le nouveau maillot de l’ASSE a été dévoilé

L’ASSE a officiellement dévoilé sa nouvelle tunique pour le prochain exercice. Placé sous le signe de la sobriété et de la simplicité, ce modèle très classique marque surtout le retour historique du groupe Casino en tant que sponsor principal. Commercialement, cette sortie est déjà un immense succès : le volume de ventes enregistré lors de la première journée a tout simplement doublé par rapport à l'an passé. Plus impressionnant encore, les chiffres d'affaires surclassent ceux du maillot pour le retour en Ligue 1. Une preuve irréfutable que la ferveur du peuple vert reste intacte malgré les récentes désillusions sportives.

La tunique des gardiens de but suscite elle aussi un engouement exceptionnel, voyant ses ventes être multipliées par quatre. Une performance remarquable qui s'explique principalement par un design audacieux et particulièrement réussi, qui a immédiatement conquis les supporters stéphanois.

Le premier match de préparation

Pour leur premier galop d’essai estival, les Verts ont concédé le nul face aux Suisses de Biel-Bienne 2-2. Au-delà d'un score purement anecdotique, cette rencontre a surtout permis de voir à l'œuvre les nouveaux visages stéphanois. Le premier enseignement majeur réside dans le choix du capitanat, officiellement confié à Julien Le Cardinal. Sur la pelouse, les recrues Sohaib Naïr et Jakob Breum ont immédiatement séduit, affichant une belle complicité et de sacrées promesses pour la saison à venir. Sur le front de l'attaque, Joshua Duffus s'est montré particulièrement tranchant, multipliant les appels dévastateurs tout en s'impliquant sans compter dans les tâches défensives.

Ce harcèlement permanent illustre parfaitement le dogme imposé par Ian Cathro : le pressing tout-terrain est désormais le maître-mot de la stratégie stéphanoise. La jeune garde appelée par le technicien écossais a d'ailleurs parfaitement répondu aux attentes, à l’image d’Enzo Mayilla, buteur plein de sang-froid. Un groupe de Pitchouns ambitieux qui compte bien bousculer la hiérarchie et marcher sur les traces de El Jamali, Gadegbeku ou Pedro, qui avaient brillamment su gagner leur place au sein de l'effectif professionnel lors du dernier exercice.