Troisième test-match pour les joueurs de l'ASSE , cette semaine ! Après un nul face au FC Biel-Bienne (2-2) le 11 juillet et une courte défaite face au Servette FC ce samedi (1-0), l'AS Saint-Étienne poursuit sa préparation estivale en Écosse ce mercredi 22 juillet. Si la rencontre sera bien diffusée, il faudra cependant dépenser une certaine somme... Explications

Au programme : une affiche prestigieuse face aux Glasgow Rangers dans le mythique Ibrox Stadium (coup d'envoi à 20h45). Mais pour les supporters de l'ASSE désireux de suivre cette rencontre à distance, la pilule risque d'être un peu dure à avaler...

Pas de diffusion gratuite : l'ASSE bloquée par les droits d'auteur

Si le match contre le Servette FC avait été retransmis gratuitement et en direct sur la chaîne YouTube officielle du club du Forez, la donne sera bien différente ce mercredi soir. Interpellé par plusieurs supporters impatients sur le réseau social X, le club stéphanois a dû doucher les espoirs d'une retransmission accessible à tous :

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« Bonsoir ! Non, navrés, nous n'avons pas les droits de diffusion pour me rencontre. »

Pour avoir accès aux images de la partie, les fans de l'ASSE n'auront d'autre choix que de passer par la plateforme officielle du club écossais, Rangers TV. Et le tarif est salé. Il faudra débourser 24 livres sterling (soit environ 28 euros) pour visionner la rencontre en streaming. Un montant particulièrement élevé pour une simple rencontre de pré-saison.

Un dernier gros test avant le stage à Divonne-les-Bains

Sur le terrain, ce déplacement dans le temple d'Ibrox s'annonce éprouvant pour les hommes de Ian Cathro, qui affronteront un adversaire bien plus avancé dans sa préparation physique. Cependant, Ian Cathro, le coach de l'ASSE attend ce match avec impatience.

"Ça va être un match très intense, très agressif. On a aussi envie de ressentir l’ambiance. Dans notre programme, ce match à Glasgow est fait pour retrouver de l’intensité contre un adversaire plus préparé."

Quelques jours plus tard, la délégation stéphanoise s'envolera directement vers Divonne-les-Bains pour y effectuer son stage de pré-saison. Ce rassemblement permettra au staff technique d'affiner la tactique et de resserrer les liens du groupe avant d'aborder la dernière ligne droite de la préparation. Il restera alors deux rencontres de préparation.