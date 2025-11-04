Face à Pau, Eirik Horneland avait enfin bousculé ses habitudes. Mais la rechute à Bauer face au Red Star a relancé les doutes sur sa gestion de l’effectif. Turnover durable ou simple parenthèse ? Point sur les temps de jeu à l'ASSE.

Pendant plusieurs semaines, les critiques fusaient : Horneland ne changeait presque jamais son onze de départ. Trois joueurs (Larsonneur, Tardieu et Nadé) affichaient des temps de jeu supérieurs à 1 060 minutes sur un maximum de 1 080. Une gestion rigide qui interrogeait, alors que l’équipe alternait le bon et le nettement moins bon.

Un onze enfin bousculé contre Pau

La démonstration contre Pau (6-0) semblait marquer un tournant. Pour la première fois, le coach norvégien avait mis de côté plusieurs titulaires réguliers. Davitashvili et Stassin ont laissé leur place à Cardona et Duffus… avec succès. Deux buts pour les deux entrants, une prestation collective convaincante, et un message clair : la concurrence est relancée.

Des retours de poids et une redistribution des cartes

Horneland avait également profité de cette rencontre pour réintégrer Maxime Bernauer, de retour de suspension, ainsi qu’Aïmen Moueffek, titulaire après la sanction de Miladinović. Deux choix qui semblaient renforcer l'idée d’un vrai tournant.

Mais le match à Bauer face au Red Star (défaite 2-1) a douché les espoirs d’un changement durable. Le même onze – à une exception près – a été reconduit. Et les lacunes habituelles sont réapparues : entame ratée, manque de constance, passivité dans les deux surfaces.

ASSE : Des chiffres qui parlent

À la lumière des minutes jouées après le déplacement à Bauer, les données illustrent bien cette rigidité persistante.

Larsonneur, Nadé, Annan, Ferreira, Bernauer, Tardieu, Jaber, Davitashvili et Cardona ont tous disputé 90 minutes supplémentaires .

ont tous disputé . Duffus et Stassin , relégués sur le banc après Pau, n’ont joué que 45 minutes chacun .

, relégués sur le banc après Pau, n’ont joué que . Moueffek , l’un des rares à gagner du temps de jeu, a ajouté 82 minutes .

, l’un des rares à gagner du temps de jeu, a ajouté . Nadir El Jamali, entré en fin de match, n’a joué que 8 minutes.

Si le turnover semblait amorcé contre Pau, le déplacement à Bauer a montré que Horneland reste fidèle à une colonne vertébrale fixe, avec très peu de rotation réelle.

Turnover : vraie stratégie ou mirage ?

La question reste entière : Horneland a-t-il réellement l’intention de faire tourner son effectif, ou la révolution annoncée n’était-elle qu’un ajustement conjoncturel ?

Temps de jeu des joueurs de l’ASSE après 13 journées :

Gautier Larsonneur – 13 mj / 13 tit. – 1 170 min Florian Tardieu – 13 / 13 – 1 158 min Mickael Nadé – 13 / 13 – 1 151 min Ebenezer Annan – 11 / 11 – 967 min Mahmoud Jaber – 12 / 11 – 913 min João Ferreira – 11 / 9 – 811 min Zuriko Davitashvili – 12 / 9 – 799 min Augustine Boakye – 12 / 11 – 797 min Chico Lamba – 9 / 9 – 765 min Irvin Cardona – 12 / 6 – 651 min Lucas Stassin – 12 / 7 – 704 min Maxime Bernauer – 7 / 7 – 620 min Aïmen Moueffek – 11 / 7 – 528 min Igor Miladinović – 8 / 5 – 457 min Joshua Duffus – 10 / 3 – 305 min Ben Old – 10 / 2 – 209 min Luan Gadegbeku – 4 / 2 – 207 min Nadir El Jamali – 8 / 1 – 196 min Dennis Appiah – 4 / 1 – 188 min Dylan Batubinsika – 1 / 1 – 90 min Yvann Maçon – 1 / 1 – 67 min Strahinja Stojković – 1 / 0 – 23 min Lassana Traoré – 1 / 0 – 6 min Brice Maubleu – 0 / 0 – 0 min

Source : Fbref