Critiqué pour son onze figé, Eirik Horneland a surpris face à Pau en remaniant son équipe. Plusieurs cadres relégués sur le banc, des choix forts… Et si le temps du vrai turnover était venu à l’ASSE ?

Un onze enfin bousculé par Horneland

Depuis le début de saison, un reproche revenait comme un refrain chez les supporters et observateurs : Horneland ne change jamais son onze. En témoignent les temps de jeu des titulaires : Gautier Larsonneur, Florian Tardieu et Mickael Nadé ont déjà dépassé les 1 060 minutes, sur un total de 1 080 possibles.

Mais le match face à Pau a marqué un tournant. Le coach norvégien a surpris tout le monde en sortant deux éléments offensifs pourtant régulièrement titulaires : Zuriko Davitashvili (709 min) et Lucas Stassin (659 min), remplacés par Irvin Cardona (561 min) et Joshua Duffus (260 min). Résultat ? Deux buts pour les deux entrants, et une prestation aboutie à tous les niveaux.

Des retours qui pèsent !

Autres ajustements significatifs : le retour de Maxime Bernauer après trois matchs de suspension, et celui d’Aïmen Moueffek, aligné d’entrée à la place d’Igor Miladinović, suspendu après son carton rouge reçu à Annecy.

Ces deux joueurs étaient pourtant annoncés comme des tauliers du vestiaire. Pourtant :

Bernauer n’a joué que 6 matchs sur 12 ;

; Moueffek a participé à 10 rencontres, mais n’a été titularisé qu’à 6 reprises, pour un temps de jeu très limité (446 minutes sur 1 080 possibles).

Une gestion étonnante qui interrogeait jusque-là sur leur place réelle dans la hiérarchie.

Un turnover durable ou conjoncturel à l'ASSE ?

Face à Pau, Horneland a fait des choix clairs. Il a rééquilibré les temps de jeu, relancé la concurrence et prouvé qu’aucun statut n’était garanti. Pour un groupe en quête d’intensité et de constance, cela pourrait marquer un vrai tournant.

Mais cette redistribution des cartes est-elle une réaction ponctuelle ou le début d’une gestion plus flexible de l’effectif ? Difficile à dire. Ce qui est certain, c’est que les performances des remplaçants devenus titulaires plaident pour eux.

La suite du championnat dira si Horneland tiendra ce cap. Une chose est sûre : les temps de jeu seront à surveiller de près dans les prochaines semaines. À commencer au Stade Bauer ce samedi.

Temps de jeu de l'ASSE

Gautier Larsonneur – 12 matchs joués / 12 titularisations / 1 080 min Florian Tardieu – 12 / 12 / 1068 min Mickael Nadé – 12 / 12 / 1 061 min Ebenezer Annan – 10 / 10 / 877 min Mahmoud Jaber – 11 / 10 / 823 min Augustine Boakye – 12/ 11 / 797 min Chico Lamba – 9 / 9 / 765 min João Ferreira – 10 / 8 / 721 min Zuriko Davitashvili – 11 / 8 / 709 min Lucas Stassin – 11 / 7 / 659 min Irvin Cardona – 11 / 5 / 561 min Maxime Bernauer – 6 / 6 / 530 min Igor Miladinović – 8 / 5 / 457 min Aimen Moueffek – 10 / 6 / 446 min Joshua Duffus – 9 / 3 / 260 min Ben Old – 10 / 2 / 209 min Luan Gadegbeku – 4 / 2 / 207 min Dennis Appiah – 4 / 1 / 188 min Nadir El Jamali – 7 / 1 / 188 min Dylan Batubinsika – 1 / 1 / 90 min Yvann Maçon – 1 / 1 / 67 min Strahinja Stojković – 1 / 0 / 23 min Lassana Traoré – 1 / 0 / 6 min Brice Maubleu – 0 / 0 / 0 min

