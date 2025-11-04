Fragilisée depuis le début de saison, la défense de l’AS Saint-Étienne inquiète. Les critiques se concentrent sur les latéraux et la charnière, mais le vrai problème semble venir d’ailleurs : l’absence d’un véritable milieu défensif pour protéger la ligne arrière. Entre la blessure de Gadegbeku et le dossier Ekwah, les Verts ont perdu leur équilibre.

L’ASSE a concédé trop de buts cette saison (19), souvent sur des actions évitables. Si les erreurs individuelles sont pointées du doigt, c’est avant tout le déséquilibre structurel du milieu qui fragilise la défense. Ni Jaber, ni Tardieu, ni Moueffek n’ont le profil d’un véritable numéro 6 sentinelle. Tous sont des milieux plus portés vers la relance ou la projection, mais aucun n’apporte cette couverture constante devant la défense qui faisait la force de l’équipe la saison passée.

Résultat : les défenseurs centraux se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes, les latéraux montent sans relais, et l’équipe subit de plein fouet les transitions adverses. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : l’ASSE figure parmi les équipes les plus souvent mises en danger dans les 30 derniers mètres, malgré une possession globalement maîtrisée.

Gadegbeku, une solution pour l'avenir... mais une solution !

Paradoxalement, la solution se trouve peut-être déjà dans l’effectif. Gadegbeku, blessé depuis septembre, n’a jamais perdu sous le maillot stéphanois et n’a concédé que cinq buts en ses présences. Son profil, plus défensif et discipliné, apporte une stabilité que l’équipe n’a plus retrouvée depuis son absence. Malgré quelques prestations poussives en début de saison, le jeune stéphanois semble prêt à rentrer dans la rotation à ce poste.

S’il reste en phase de reprise (il était présent sur le banc lors des deux dernières rencontres), son retour progressif pourrait changer beaucoup de choses. Avec lui, les défenseurs se sentent plus protégés, la première relance est plus propre et les lignes mieux connectées. Il ne s’agit pas d’en faire une solution miracle, mais d’un maillon essentiel dans une équipe qui manque cruellement d’ancrage au milieu.

Pierre Ekwah : un vide jamais comblé !

Le déséquilibre actuel trouve aussi son origine dans un mercato mal maîtrisé. Le cas Pierre Ekwah, pour lequel l’ASSE a levé l’option d’achat sans que le joueur accepte de rejouer en Ligue 2, a laissé une empreinte plus que durable. Le club comptait sur lui pour structurer son entrejeu cette saison, mais l’affaire juridique en cours a empêché tout recrutement d’un profil équivalent.

L’absence de ce renfort défensif pèse lourd. Car au-delà du talent, c’est un profil spécifique que Saint-Étienne n’a pas remplacé : un joueur capable d’intercepter, d’orienter et de soulager la défense dans les phases sans ballon. Sa maturité dans le jeu en aurait fait un joueur majeur, au même titre que Stassin ou Davitashvili en attaque.

KSV n'a semble-t-il pas imaginé un seul instant que le bras de fer puisse être remporté par le joueur. Si le club le considère toujours dans son effectif, il en va autrement sportivement. Pierre Ekwah, sauf énorme surprise, ne reviendra pas à l'ASSE. Son remplacement n'a pas été anticipé ou, pire encore, pas estimé utile. Alors que nous pointions il y a peu le manque d'humilité du club, voilà une décision qui prouve que les dirigeants étaient persuadés que ce poste de 6, pourtant crucial, était suffisamment pourvu. Erreur.

Les Verts doivent trouver la clé avant l’hiver

À treize journées disputées, le constat est clair : l’ASSE a besoin d’un véritable 6. Les solutions internes n’ont pas suffi et la fragilité défensive empêche l’équipe d’enchaîner durablement. Le retour de Gadegbeku pourrait être une première étape, mais un renfort d’expérience au mercato hivernal semble désormais incontournable. Cela ne règlera pas toutes les diffiucultés observées, notamment du côté des latéraux, mais cela pourrait contribuer à voir l'équipe se comporter différemment. Saint-Étienne vise la montée. Pour y parvenir, elle devra d’abord retrouver une assise défensive digne de ce nom. Et cela passe, notamment, par le cœur du jeu.