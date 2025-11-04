Le mercredi 29 octobre a eu lieu le tirage au sort des septièmes et huitièmes tours de la Coupe de France. L'entrée en lice des stéphanois aura lieu le week-end du 15-16 novembre. Ayant hérité d'un déplacement en Bourgogne, l'ASSE est désormais fixée sur la programmation de cette rencontre.

L’AS Saint-Étienne connaît désormais son futur adversaire pour son entrée en lice en Coupe de France. Comme les 17 autres clubs de Ligue 2, les Verts débuteront la compétition lors du 7ᵉ tour, programmé durant la trêve internationale du week-end du 15-16 novembre. Le tirage au sort, effectué ce mercredi 29 octobre, a désigné l’AS Quetigny (R2) ou l’AS Garchizy (R1) comme premier obstacle des Stéphanois. En cas de qualification, l’ASSE affrontera au 8ᵉ tour le vainqueur du match entre l’Entente Nord Lozère (R2) et l’US Ecotay (R3).

Depuis leur épopée jusqu’en finale en 2020, conclue par une défaite face au PSG, les Verts peinent à briller dans la compétition. Éliminés dès leur entrée à Sochaux en 2021, battus par Bergerac en 2022, puis sortis par Rodez en 2023 et Nîmes en 2024, ils n’ont atteint les 32ᵉ de finale qu’à une seule reprise sur les 3 dernières saisons. L’an dernier, de retour en Ligue 1, ils avaient été sèchement battus par l’OM (0-4) à Geoffroy-Guichard. Cette saison, l’ASSE espère retrouver un parcours plus conforme à son prestige, en évitant les pièges des premiers tours.

L’incertitude levée sur l’adversaire de l’ASSE

Alors que les clubs de Ligue 2 s’apprêtent à faire leur entrée en Coupe de France, l’AS Saint-Étienne était dans l’attente de connaître son adversaire pour le 7ᵉ tour. Le tirage au sort a désigné « Quetigny ou Garchizy », mais la décision finale dépendait de la commission fédérale, appelée à statuer rapidement.

Garchizy a déposé une réserve technique, contestant le nombre de mutations utilisées par son rival. Si la réclamation aurait été jugée fondée, la victoire de Quetigny aurait pu être annulée et la qualification attribuée à Garchizy sur tapis vert. Finalement, Quetigny a vu son succès confirmé et affrontera bien l'ASSE

L’entrée en lice des Verts est programmée

L’ASSE débutera son aventure en Coupe de France durant la prochaine trêve internationale. Pour son entrée en lice, l’ASSE défiera Quetigny le samedi 15 novembre à 20h30 sur Bein Sports. À noter que le lieu de la rencontre reste à déterminer. Le Stade Gaston Gérard de Dijon où bien le Stade Geoffroy Guichard pourraient acceuillir la rencontre.