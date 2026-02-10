Opposée à Lyon ce dimanche après-midi, l'ASSE féminines s'est inclinée sur le score de 4-0. Après la rencontre, Sébastien Joseph est revenu sur la prestation de son équipe.

Les joueuses de l'ASSE ont fait bonne figure durant la première mi-temps de la 15e journée d'Arkema Première Ligue. Jusqu'au temps additionnel de ce premier acte, il y avait encore 0-0. Malheureusement, les Vertes ont ensuite craqué durant la seconde mi-temps.

L'ASSE avait un plan

Après la rencontre, Sébastien Joseph s'est exprimé. Le coach de l'ASSE se satisfait de la première mi-temps de son équipe.

"C’était un match avec une grosse débauche d’énergie, comme toujours contre Lyon. On a essayé de mettre en place un plan de jeu pour embêter cette équipe lyonnaise, qui a fonctionné quasiment tout au long de la première période. Ce coup franc en fin de première période nous fait mal et nous fait céder juste avant la mi-temps."

Durant la quasi totalité de la rencontre, la possession du ballon étant en faveur des Rhodanniennes. L'ASSE n'a eu que très peu de coup à exploiter et misaient avant tout sur une solidité défensive. Un plan presque parafit durant la moitié de la rencontre, mais qui a fini par montrer ses limites.

Objectif, maintien pour les Vertes !

Il reste encore sept rencontres d'Arkema Première Ligue. L'ASSE ne va pas devoir lâcher. Avec 9 points au compteur, l'ASSE est aujourd'hui avant-dernière, devant Montpellier, 8 points et Lens, 9 points. La bonne nouvelle c'est que ses deux rencontres retours n'ont pas encore été disputées. Vous pouvez d'ailleurs déjà réserver vos places pour le match contre le Racing Club de Lens. L'ASSE retrouvera Adèle Connesson, parti à Lens cet hiver.

"On manque de concentration à la reprise, mais l’équipe a fourni beaucoup d’énergie. Je veux que cette équipe continue à se battre et ne lâche rien pour les échéances à venir, notamment Strasbourg, Dijon et Lens. Il faut absolument prendre des points."