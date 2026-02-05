Ce samedi, l’ASSE va enchaîner une seconde réception dans le Chaudron à l’occasion d’un match comptant pour la 22ᵉ journée de Ligue 2. Le nouveau coach stéphanois, Philippe Montanier s’est présenté en conférence de presse ce jeudi, à l'avant-veille de la rencontre. Un point a été fait sur les absences au sein du groupe avant de retrouver le Chaudron face à Montpellier. Voici ses mots.

L’ASSE a connu deux mauvaises nouvelles sur la pelouse du Stade de Reims, il y a deux semaines. Mahmoud Jaber a rapidement quitté la pelouse, touché aux adducteurs. L’Israélien va manquer plusieurs semaines de compétition.

Plus tard dans la rencontre, Chico Lamba est également sorti sur blessure. Le défenseur portugais, revenu dans le groupe début janvier après trois mois d’absence, a rechuté et sera lui aussi forfait pour plusieurs échéances.

L’ASSE devra également faire sans Maxime Bernauer, blessé au ménisque. L’ancien joueur du Paris FC a été opéré au début du mois et ne devrait pas rejouer de la saison.

Joao Ferreira pourrait être dans le même cas. Après son expulsion face à Bologne, le Portugais s’est cassé la main en frappant un mur dans les couloirs du Chaudron. L’ancien de Watford sera absent deux mois à minima.

Le nouveau coach de l’ASSE, Philippe Montanier devrait pouvoir composer avec les dernières recrues du club. Qualifié pour jouer face à Boulogne, Abdoulaye Kanté n’avait pas été convoqué. Le milieu formé à l’ESTAC est disponible pour la réception du MHSC. Aboubaka Soumahoro et Julien Le Cardinal, arrivés ce lundi ont également effectué leurs premières séances avec le groupe cette semaine.

Une autre bonne nouvelle a tout de même été notée en début de semaine dernière. Zuriko Davitashvili a retrouvé le groupe de l’ASSE face à Boulogne, le week-end dernier. Problème. Un nouveau coup dur pour l'ASSE cette semaine.

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (entrâineur de l'ASSE) : "Florian Tardieu sera absent plusieurs semaines. Il a glissé sur un appui et est touché au genou. Irvin Cardona est fiévreux aujourd’hui, mais ça devrait aller pour ce samedi ! Chico Lamba et Mahmoud Jaber restent absents pour une durée difficile à estimer."