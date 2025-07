Au sortir d’un deuxième match amical disputé et remporté face à Troyes (1-0), Florian Tardieu a livré une analyse lucide et directe pour le Progrès. L’ASSE engrange de la confiance malgré un contenu encore perfectible.

Sous la chaleur de Geoffroy-Guichard, les Verts ont dû se contenter d’un huis clos pour affronter l’ESTAC, mais cela n’a pas empêché le match d’offrir un vrai test de Ligue 2. Moins ouvert que face à Carouge, plus engagé aussi, le duel contre Troyes a mis les organismes à rude épreuve. Interrogé à l’issue du match, Florian Tardieu, l’un des cadres de l’effectif stéphanois, ne s’est pas voilé la face : « La première mi-temps a été un peu compliquée, mais on est tombé face à une belle équipe, joueuse, comme nous. »

L’ex-capitaine de Troyes a aussi rappelé le contexte d’une préparation encore très physique : « On a beaucoup travaillé ces derniers jours, les jambes sont lourdes pour tout le monde. » Une manière de relativiser la prestation parfois poussive des Verts, qui ont eu du mal à créer du danger sur le premier acte.

Un match fermé mais une confiance qui grandit

Si la première période fut brouillonne, la seconde a vu l’ASSE reprendre le contrôle du ballon, imposer son rythme, et se montrer plus précise. Résultat : un but d’Old sur un service de Fomba, comme une redite du match contre Carouge. « Offensivement, il faut encore qu’on trouve des solutions, mais c’est bien, on gagne, c’est important pour la confiance », ajoute Tardieu.

Le mot d’ordre du milieu de terrain est clair : gagner, même sans briller, est une forme de maturité. « Ce n’était pas un super match de notre part, mais on gagne. Et en Ligue 2, si on peut gagner sans être beaux, on prend. » Une déclaration lucide et qui colle parfaitement aux exigences du championnat que les Verts s’apprêtent à retrouver.

L’importance de ne pas encaisser de but pour l'ASSE

Au-delà du résultat, le clean sheet obtenu face à une attaque troyenne ambitieuse est un vrai motif de satisfaction. Tardieu, conscient des manques défensifs de la saison passée, ne minimise pas l’importance de cette solidité retrouvée : « On a pris beaucoup de buts l’année dernière, donc ne pas en prendre, c’est bien. »

Le message est clair : cette ASSE version 2025-2026 cherche à se bâtir sur une base défensive plus stable. Et si la créativité offensive met du temps à se mettre en place, la rigueur et l’exigence affichées par des cadres comme Tardieu donnent le ton de ce que devra être l’ASSE dans une Ligue 2 où chaque point compte.