L’ASSE a remporté son second match de préparation ce samedi. Après un succès 3-1 face aux Suisses de Carouge, les Verts se sont imposés 1-0 face à l’ESTAC à Geoffroy-Guichard. Les Stéphanois ont fait bonne impression sur plusieurs plans.

À quelques jours de partir du côté d’Aix-les-Bains pour une dizaine de jours, l’ASSE affrontait Troyes lors de sa seule rencontre estivale face à un club de Ligue 2. Les Verts ont réussi à enchaîner un second succès de rang face à une équipe qui pourrait bien se mêler à la lutte pour la montée cette saison. Certains joueurs ont déjà marqué des points lors de ces deux premiers matchs de préparation. Mercredi, les hommes d’Eirik Horneland prendront la route pour leur second stage estival.

L’ASSE aura l’occasion de continuer à se remplir physiquement avec 2 matchs au programme. Tout d’abord face au Servette Geneve, qualifie pour les tours préliminaires de la Champions League, seulement quelques jours après la rencontre. En fin de stage, les Verts se frotteront aux ambitieux franciliens du Paris FC.

Jaber, une adaptation express à l’ASSE ?

Recruté à la mi-juin, Mahmoud Jaber a pour l’heure la mission de remplacer Pierre Ekwah dans le collectif stéphanois. L’ancien joueur du Maccabi Haïfa fait bonne impression lors de ce début de préparation. Comme la semaine passée, l’Israélien s’est montré présent dans l’entrejeu stéphanois.

Mahmoud Jaber apporte pour l’instant un vrai équilibre dans cette équipe stéphanoise. Malgré un match marqué par de nombreuses fautes de sa part, son activité reste permanente pour empêcher les transitions adverses et assurer de la stabilité au milieu de l’ASSE.

Un clean sheet pour les Verts

Gautier Larsonneur est en quête de confiance. Après une saison qui s’est avérée difficile pour le retour des Verts en Ligue 1, le portier stéphanois doit confirmer qu’il est toujours l’homme de la situation dans les buts stéphanois.

Avec 77 buts encaissés la saison dernière, l’ancien Brestois n’a pas eu l’occasion de réaliser beaucoup de clean sheets. Ce samedi, Gautier Larsonneur n’a pas encaissé de buts face à Troyes, tout comme Brice Maubleu, entré à la pause. Le tout grâce à une défense stéphanoise qui a su se montrer solide, en attendant les premières minutes de Chico Lamba.

Plusieurs jeunes veulent se faire une place

Les absences ou le manque de joueurs à certains postes profitent à plusieurs jeunes. En défense, Maedine Makhloufi profite des départs de Léo Pétrot et Pierre Cornud pour gratter des minutes dans cette préparation. Le latéral formé au club a réalisé un match appliqué dans une défense où il a notamment été accompagné par Beres Owusu. De retour de prêt, l’ancien défenseur de QRM veut désormais se faire une place dans la rotation de l’ASSE.

En seconde période, Nadir El Jamal a pu faire son apparition sur la pelouse. Entré dès le retour des vestiaires, le jeune Stéphanois a beaucoup apporté sur le plan offensif. Comme ses deux autres coéquipiers précédemment cités, il pourrait bien gratter des minutes avec les pros durant cette pré-saison.

L’ASSE déjà en forme physiquement ?

Ces dernières années, l’ASSE nous a habitués à énormément remanier son effectif durant ses premières rencontres amicales. Ce samedi, certains ont déjà montré qu’ils étaient en forme sur le plan athlétique, à l’image de Ben Old. Le Néo-Zélandais semble déterminé à s’imposer après sa grave blessure la saison dernière. Auteur de son second but en deux matchs de préparation, Ben Old a disputé l’intégralité de la rencontre.

Dans un plan de jeu qui demande beaucoup d’intensité dès la relance adverse, il est important que les offensifs soient prêts physiquement. Ben Old n’est cependant pas le seul à être en forme sur le plan athlétique. Florian Tardieu a également pris part à une grosse partie de la rencontre et s’est montré en forme. C’était également le cas pour Maxime Bernauer avant son alerte musculaire. L’ancien du PFC a rassuré sur son état de santé après la rencontre.