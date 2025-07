Les prochains jours s'annoncent de plus en plus chargés pour les Stéphanois. Une semaine après l'ouverture du bal, l'ASSE rempilait avec une opposition face à l'ESTAC ce samedi.

L'ASSE met les bouchées doubles pour son retour en Ligue 2 !

Tout juste de retour en Ligue 2, l'ASSE ne semble pas vouloir y rester plus longtemps. Avec un mercato ambitieux et le renforcement de son staff, les dirigeants stéphanois font preuve d'ambitions.

La préparation estivale des joueurs d'Eirik Horneland s'annonce intense pour être à la hauteur la saison prochaine. Après un premier stage au Chambon-sur-Lignon, les Verts défiaient l'Étoile Carouge FC à Andrézieux-Bouthéon. Mais ce samedi, l'ASSE affrontait l'ESTAC à huis clos. Un adversaire de niveau Ligue 2, qui démontre la volonté des dirigeants d'être prêts le plus rapidement possible pour la saison à venir.

Le résumé d'ASSE - ESTAC

XI de départ : Larsonneur - Appiah, Bernauer, Owusu ,Makhloufi - Jaber, Tardieu, Miladinovic - Old, Cardona, Boakye.

XI de la seconde période : Maubleu - Appiah (Maçon, 60e), Bernauer (Dodote, 75e), Nade, Traore - Jaber (Gadegbeku 60e), Tardieu (J. Mouton 75e), Fomba - El Jamali, Old, Cardona (Eymard 60e).

Pour son deuxième match de préparation, l’AS Saint-Étienne affrontait l’ESTAC avec une approche prudente. Dès les premières minutes, Eric Horneland a mis l’accent sur le sérieux défensif, en fermant les espaces et limitant les prises de risques. Malgré une possession plutôt verte, peu d’occasions franches sont à signaler.

La première frappe cadrée est signée Cardona à la 21e minute, mais sans danger pour le portier troyen. En face, Troyes répond à la 33e minute avec un coup franc bien travaillé au second poteau, superbement détourné par Larsonneur, auteur d’un arrêt réflexe décisif.

Saint-Étienne réagit peu avant la pause : une belle séquence collective voit Cardona servir Makhloufi, dont le centre est contré. Le ballon revient sur Cardona qui remise pour Boakye, mais la frappe de ce dernier manque de puissance. Au milieu, Jaber impressionne par son calme et son impact. À la pause, le score est logiquement vierge (0-0), dans un match assez fermé.

Un second acte plus rythmé avec l’apport des entrants

Dès le retour des vestiaires, Horneland injecte du sang neuf. Parmi les entrants, Nadir El Jamali se distingue par sa justesse technique et sa capacité à accélérer le jeu. L’ASSE monte d’un cran en intensité et multiplie les phases de possession dans le camp adverse.

À l’heure de jeu, Lamine Fomba déclenche une frappe enroulée après un bon enchaînement collectif, sans inquiéter le gardien. Troyes répond dans la foulée avec une occasion franche, mais le tir croisé du joueur de l’ESTAC passe à côté du but de Maubleu.

C’est à la 64e minute que les Verts trouvent enfin la faille : sur un pressing haut, Fomba intercepte un ballon et sert parfaitement Ben Old. L’ailier néo-zélandais ajuste le gardien d’une frappe puissante sous la barre pour ouvrir le score (1-0).

Un test physique et des enseignements encourageants

Dans le dernier quart d’heure, l’ASSE gère son avantage. À noter la blessure musculaire de Bernauer, sorti en grimaçant et remplacé par Dodote. Ben Old est proche de s'offrir un doublé mais il tire sur le gardien adverse et perd son face à face à cinq minutes du terme. Si la fin de match est un peu folle, rien ne bouge. Cette fin permet aux Verts de valider une prestation appliquée et surtout, une deuxième victoire en autant de matchs de préparation.

Le collectif stéphanois continue de prendre forme, avec une solidité défensive rassurante, une montée en puissance des jeunes et des principes de jeu qui commencent à s’installer.

La préparation des Verts en détail !