Le Sporting CP envisagerait un montage financier original pour recruter Zuriko Davitashvili. Le club lisboète chercherait à faire baisser le prix de l'international géorgien en abandonnant une créance sur la vente de Chico Lamba à l’ASSE. Explications d’un deal stratégique et surprenant.

Depuis ses performances très remarquées à l’Euro 2024 avec la Géorgie, Zuriko Davitashvili a vu sa cote exploser sur le marché des transferts. Titulaire indiscutable à l’ASSE, où il a débarqué l’été dernier, le milieu offensif de 24 ans intéresse désormais plusieurs clubs européens. Selon les informations du compte Twitter @SportingZone, c’est désormais le Sporting Portugal qui s’active en coulisses pour tenter de recruter le feu follet stéphanois.

Mais face au prix annoncé d’environ 15 millions d’euros, le club lisboète chercherait à négocier un arrangement financier… en s’appuyant sur un autre transfert déjà conclu avec les Verts.

Une dette du Sporting transformée en monnaie d’échange ?

Tout part du récent transfert de Chico Lamba, jeune défenseur central portugais, arrivé cet été à Saint-Étienne en provenance d’Arouca. Ce que peu savent, c’est que le Sporting avait négocié 50 % des droits économiques à la revente de Lamba. Autrement dit, la moitié du montant du transfert de Chico Lamba à l’ASSE devait être reversée au Sporting, club formateur du joueur.

Plutôt que d’exiger ce paiement (estimé entre 3 et 4 millions d’euros), le club lisboète envisagerait de renoncer à cette somme pour faire baisser le prix global de Davitashvili. Un mécanisme de compensation indirecte, assez rare mais pas illégal, qui pourrait permettre au Sporting de réduire sa facture tout en allégeant la trésorerie stéphanoise à court terme.

Une stratégie gagnant-gagnant ?

Sur le papier, ce montage peut convenir aux deux parties. Le Sporting récupère un joueur en pleine ascension sans débourser le montant total en cash. De son côté, l’ASSE pourrait être tentée d’accepter une offre légèrement inférieure à ses attentes initiales si elle efface en parallèle une dette d’environ 3 millions d’euros. À l’heure où chaque euro compte, l’argument peut peser dans la balance.

D’autant que le club portugais est bien placé pour valoriser des joueurs offensifs techniques comme Davitashvili, à l’image des Pedro Gonçalves (qui vient de signer à Manchester United), Trincão ou Marcus Edwards (aujourd'hui à Burnley). Le joueur, lui, pourrait être attiré par la perspective de jouer la Ligue des Champions et d’évoluer dans un championnat reconnu pour son exposition.

Un dossier à suivre de très près

Pour l’heure, aucune offre officielle n’a encore été formulée, mais les échanges existeraient bel et bien entre les deux clubs. Du côté de Saint-Étienne, il n’est pas certain que les dirigeants lâchent facilement leur Géorgien acheté 6 millions à Bordeaux. Mais face à une offre bien ficelée et créative, les décideurs stéphanois pourraient être amenés à réfléchir… à condition de préserver les intérêts économiques du club.