Tenue en échec à Geoffroy-Guichard (2-2), l’ASSE a laissé filer deux points face à la lanterne rouge malgré un Davitashvili décisif. Florian Tardieu, marqué par son penalty manqué, a livré une réaction lucide et forte après la rencontre, des propos relayés par Le Progrès.

L’AS Saint-Étienne espérait terminer sur une bonne note à domicile. Elle repart finalement frustrée. Face à une équipe bastiaise en grande difficulté cette saison, les Verts n’ont pas su faire la différence. Menés à deux reprises, ils ont dû s’en remettre à Davitashvili pour recoller au score. Le score final, 2-2, laisse un goût amer. Surtout après ce penalty manqué par Florian Tardieu en fin de match. Un moment clé. Peut-être un tournant de cette première partie de saison.

Les Stéphanois ont pourtant eu des opportunités. Mais trop d’erreurs individuelles ont plombé la rencontre. Un constat partagé par le milieu de terrain, très touché après le coup de sifflet final. En zone mixte, le numéro 10 n’a pas fui ses responsabilités. Bien au contraire.

Florian Tardieu assume après le penalty manqué

Florian Tardieu n’a pas cherché d’excuse. Le penalty raté, arrêté par Johnny Placide, reste dans toutes les têtes. Le joueur le sait. Il en parle avec franchise. « Personnellement, je suis un peu abattu », confie-t-il. Le milieu de l’ASSE reconnaît un geste mal exécuté. Il évoque même des excuses adressées au vestiaire. Un discours rare, mais révélateur de l’état d’esprit du groupe.

Au-delà de son cas personnel, Tardieu élargit l’analyse. Il pointe un match globalement insuffisant. Selon lui, l’adversaire n’a pas eu besoin de forcer. Les deux buts encaissés viennent d’erreurs évitables. Des cadeaux. Et surtout, un manque de solidarité défensive. « Quand un collègue fait une erreur, il n’y a personne pour la rattraper », regrette-t-il. Un constat dur, mais lucide.

Ce manque de méchanceté dans les deux surfaces revient comme un leitmotiv. Déjà évoqué après la rencontre face à Nancy, ce problème persiste. L’ASSE crée. Mais ne tue pas. Et derrière, chaque approximation se paie cash. Un mal récurrent qui empêche les Verts d’enchaîner.

ASSE : une trêve bienvenue avant un nouveau départ

Ce nouveau coup d’arrêt freine les ambitions stéphanoises. Le groupe espérait être plus haut au classement à mi-saison. L’objectif affiché était clair. Se mêler à la lutte pour la montée. Pour l’instant, l’ASSE n’y parvient pas. La faute à un manque de régularité. Impossible d’enclencher une série positive.

Pour autant, le discours reste tourné vers l’avenir. La trêve arrive à point nommé. Elle doit permettre de souffler. De récupérer. Mais aussi de corriger ce qui ne va pas. Tardieu insiste sur ce point. Le groupe va devoir revenir avec d’autres intentions. Plus de rigueur. Plus de dureté. Et surtout, plus d’efficacité.

La frustration est là. Mais elle peut servir de moteur. À condition de tirer les bonnes leçons. L’ASSE n’a plus le droit à l’erreur si elle veut rester dans le bon wagon. Le message est passé. Maintenant, place aux actes.