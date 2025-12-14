L’ASSE a concédé le match nul face à Bastia (2-2) lors de la 17ᵉ journée de Ligue 2. Menés à deux reprises, les Verts ont arraché un point grâce à un doublé de Davitashvili, mais Ben Old n’a pas caché sa grande frustration après la rencontre. Des propos relayés par Le Progrès.

L’AS Saint-Étienne voulait finir l’année civile sur une victoire. Elle repart finalement avec un sentiment d’inachevé. Face à Bastia, les Verts ont couru après le score. Deux fois. Ils ont montré du caractère. Mais surtout des limites. Le penalty manqué en fin de match a figé le score à 2-2. Un nul qui laisse des regrets. Dans les rangs stéphanois, Ben Old a livré une analyse lucide et sans détour.

Saint-Étienne avait pourtant les armes pour s’imposer. La maîtrise a souvent été verte. Le public y a cru jusqu’au bout. Mais les erreurs ont encore pesé lourd. Trop lourd. Comme souvent cette saison. Menée, l’ASSE a su réagir grâce à Zuriko Davitashvili, auteur d’un doublé précieux. Suffisant pour éviter la défaite. Insuffisant pour satisfaire un groupe qui visait mieux.

À chaud, Ben Old a résumé le sentiment général. De la frustration. Beaucoup de frustration.

ASSE – Bastia : Un manque de concentration

L’attaquant stéphanois n’a pas cherché d’excuses. Pour lui, le problème est clair. Et il se répète trop souvent.

« C’est très frustrant pour moi et pour l’équipe. Je pense que c’est un match que nous aurions dû gagner. On fait des erreurs qui nous coûtent cher », confie-t-il. Ben Old insiste sur le paradoxe de cette équipe. Capable de dominer. Capable de produire du jeu. Mais incapable de tuer les matchs.

« Pour la majorité des rencontres, on joue suffisamment bien pour l’emporter. Mais il y a un manque de concentration dans les moments clés. On concède beaucoup trop de buts. »

Un constat sévère. Mais lucide. L’ASSE laisse filer des points précieux en Ligue 2. Ce nul face à Bastia freine une dynamique qui semblait enfin positive. D’autant plus que la suspension d’Augustine Boakye vient assombrir le tableau.

Ben Old évoque aussi son repositionnement à l’ASSE

Au-delà du résultat, Ben Old a également évoqué sa situation personnelle. Repositionné sur le terrain, l’attaquant reconnaît que l’adaptation prend du temps.

« Mon repositionnement ? C’est toujours difficile. Je pense que cela me prendra plusieurs matchs pour m’habituer. Mais je gagne en confiance. »

Un discours honnête. À l’image de sa prestation. De l’envie. Des efforts. Mais encore des réglages à trouver. Comme l’ensemble du collectif stéphanois.

L’ASSE ne termine pas cette première partie de saison à la place espérée. Le potentiel est là. Les intentions aussi. Mais les erreurs répétées empêchent les Verts de regarder plus haut. Le nul contre Bastia en est une nouvelle illustration. Et les mots de Ben Old résonnent comme un avertissement.