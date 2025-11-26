Nommé aux côtés du Dunkerquois Enzo Bardeli et du Troyen Tawfik Bentayeb, Florian Tardieu a remporté le trophée UNFP de joueur du mois d'octobre en Ligue 2. Il poursuit sur son élan et figure dans le 11 Type Fans de la J15 de L2.

Face à Nancy, le numéro 10 de l'ASSE a confirmé qu'il était dans son jardin en Ligue 2. L'ancien troyen enchaine les bonnes performances cette saison. Il est le stéphanois le mieux noté par Sofascore après 15 journées : 7.32/10.

Tardieu décisif

S'il n'a pas réussi le meilleur match de sa carrière, Florian Tardieu s'est montré décisif en transformant le penalty obtenu par Joao Ferreiraà la 51ᵉ minute. Il a par ailleurs été précieux dans le cœur du jeu avec cinq récupérations, trois interceptions et surtout 100 ballons touchés en 90 minutes.

Alors qu'il soufflera ses 34 bougies en avril prochain, le milieu de terrain n'a pas raté le moindre match en Ligue 2 cette saison. Avec quatre buts et deux passes décisives au compteur, il confirme qu'il est un élément essentiel d'Eirik Horneland. Pour autant, le natif d'Istres n'a pas manqué de rappeler en fin de rencontre qu'il aurait pu être plus tueur dans cette rencontre.

L'ASSE aurait dû se mettre à l'abri

Florian Tardieu, joueur de l'ASSE après la victoire face à Nancy : "C'est toujours bien de marquer, mais je retiens la victoire. En première période, on doit se mettre à l'abri. J'ai deux opportunités. Je dois faire mieux. On doit tuer le match et on se fait peur sans ce troisième but. Au lieu de ça, ils ont réduit le score et nous avons un peu douté. On va retenir les trois points. Nous repassons deuxième de Ligue 2. On n'est jamais à l'abri sur un long ballon. Il faut tuer les matchs comme on a fait face à Rodez. Maintenant, il faut qu'on continue."

Des propos lucides à l'image de l'expérience d'un des hommes forts de l'ASSE.

Source : Ligue2BKT /Sofascore