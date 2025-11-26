Battue par le PSG 1-4 à domicile, l'ASSE n'a pourtant pas démérité devant son public. Après, la rencontre, Sébastien Joseph s'est exprimé sur le site du club. Réaction du coach stéphanois.

Même si l'ASSE s'est incliné une nouvelle fois sur sa pelouse, Sébastien Joseph ne veut pas retenir que du négatif. Au contraire, le scénario de cette rencontre pousse le coach stéphanois à trouver pas mal d'éléments positifs de rencontres. Les premier mots donnés lors de sa réaction d'après match vont clairement dans ce sens : "Le résultat final est sévère par rapport à la physionomie et à la prestation rendue. Il y a eu une grosse débauche d’énergie, c’est plutôt bien dans l’agressivité, par rapport à Strasbourg."

Des faits de jeu contre l'ASSE

Réduites à 10 après l'expulsion semble-t-il sévère d'Alexandria Lamontagne, l'ASSE a ensuite plutôt bien réagit.

Sébastien Joseph, coach de l'ASSE. "Contre ce genre d’équipe, cela reste insuffisant. On rajoute à cela des faits de jeu contre nous : un premier but vraisemblablement hors-jeu, de ce que l’on dit, un deuxième où il n’y a pas de cohérence entre les décisions prises ou non, et un carton rouge que l’on ne comprend pas, même en revoyant plusieurs fois les images. À 10 contre 11, c’est difficile, ça l’est encore plus lorsque l’on se sent lésés par l’arbitrage. On ne va pas se cacher derrière ça, mais ça ne nous a pas rendu le match facile, c’est une certitude."

"Là où l’on doit se surpasser, c’est contre des adversaires directs"

Mais, pour autant, contre les concurrentes au maintien, l'ASSE peine également à prendre des points. C'est vendredi, les Vertes affronteront Lens !

"Je suis satisfait du visage affiché, on sait que l’on n’est pas la meilleure équipe du championnat. Pour autant, il faut que l’on soit capables de mettre de l’énergie, de l’engagement, de la présence dans les duels, pour compenser les carences que l’on peut avoir dans d’autres domaines. Maintenant, on doit trouver de la régularité dans nos performances. On fait de bons matchs contre le Paris SG ou contre Lyon, mais au final, sur ces deux matchs, ça fait zéro point. Là où l’on doit se surpasser, c’est contre des adversaires directs, c’est là que se joue notre saison."