L’AS Saint-Étienne a parfaitement lancé sa saison à Geoffroy-Guichard en s’imposant largement face à Rodez (4-0). Découvrez en vidéo tous les buts de ce succès convaincant.

Après le nul frustrant concédé à Laval lors de la première journée (3-3), les Verts ont répondu de la meilleure des manières devant leur public. Portés par leurs recrues et une animation offensive plus tranchante, ils se sont imposés avec la manière face à Rodez.

Le premier but est venu de Joshua Duffus (27e). Pour sa première titularisation à Geoffroy-Guichard, l’attaquant a parfaitement lobé le gardien Quentin Braat, concrétisant l’élan stéphanois. C’est ensuite en seconde période que les Verts ont déroulé : Mahmoud Jaber (47e) a doublé la mise d’une frappe du gauche avec l’aide du poteau.

Quelques minutes plus tard, Irvin Cardona (56e), entré à la pause, a inscrit le troisième but d’une frappe croisée. Enfin, Zuriko Davitashvili (78e) a clos le spectacle en concluant une superbe action collective d’un tir placé dans le petit filet.

Ce succès net et sans bavure permet à l’ASSE de décrocher sa première victoire de la saison, envoyant un message clair à ses concurrents : Geoffroy-Guichard doit redevenir une forteresse.

Avec ce résultat, les Verts lancent idéalement leur saison à domicile et préparent sereinement leur prochain déplacement à Boulogne-sur-Mer.

Retrouvez ci-dessous la vidéo des quatre buts stéphanois face à Rodez :