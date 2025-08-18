Freiné par une blessure au dos, Benjamin Bouchouari voit son été bouleversé. Entre incertitudes médicales et rumeurs d’un départ vers Trabzonspor ou le PAOK, le milieu de l'ASSE est au cœur des discussions du mercato. Si la piste du club turc semble se refermer, le club grec n'en fait pas non plus une priorité.

Depuis son arrivée à l’ASSE, Benjamin Bouchouari s’est imposé comme un élément clé du milieu de terrain. Avec un profil technique et apprécié du public, le joueur a toutefois connu un coup d’arrêt ces dernières semaines. Touché au dos, il a manqué la reprise estivale, laissant planer des doutes sur sa condition physique au moment où le mercato bat son plein. Dans un club en reconstruction, cette absence tombe au pire moment, car elle ralentit non seulement sa préparation, mais aussi un potentiel transfert.

Bouchouari et son avenir au cœur du mercato ASSE

Le mercato de l’AS Saint-Étienne est marqué par de nombreux mouvements, et le cas de Benjamin Bouchouari intrigue particulièrement. Le milieu marocain attire l’œil de clubs étrangers malgré sa blessure. Deux rumeurs reviennent avec insistance : une piste en Turquie, avec Trabzonspor, et une autre en Grèce, où le PAOK suivrait attentivement son profil. Ces deux clubs, habitués aux compétitions européennes, voient en lui un renfort potentiel au milieu, capable d’apporter dynamisme et volume de jeu. Côté stéphanois, la direction se montre plutôt ouverte à un départ. À un an de la fin de contrat du Marocain, le board stéphanois sait qu'il s'agit là de la dernière chance de réaliser une plus-value sur son transfert d'août 2022.

Un avenir encore flou dans ce mercato

À quelques semaines de la fin du mercato, Benjamin Bouchouari symbolise parfaitement les incertitudes de l’ASSE. Les dirigeants stéphanois doivent choisir entre stabilité sportive et opportunité financière. S’il reste, son retour en forme pourrait peser dans la balance d’une saison qui s’annonce difficile, dans un milieu ou Eirik Horneland souhaite pouvoir compter sur plusieurs profils. S’il part, il faudra compenser la perte d’un joueur technique et apprécié.

Trabzonspor signe un milieu de bastia

Un temps considéré comme priorité en Turquie, la piste Benjamin Bouchouari s'est quelque peu éteinte. Trabzonspor s'est redirigé sur Christ Oulai, un jeune milieu du SC Bastia. Plusieurs médias évoquent un transfert qui serait en passe d'être finalisé pour un montant d'au moins 5 millions d'euros.

Différentes sources en Turquie évoquaient encore il y a quelques semaines un accord avec l'ASSE pour le transfert de Benjamin Bouchouari. Or le marocain semble être de plus en plus loin de s'envoler pour Trabzonspor.

Bouchouari plan B du PAOK

Le nom du milieu stéphanois a également été évoqué en Grèce ces derniers jours. Le PAOK Salonique serait intéressé par l'ancien joueur du Roda JC. Cependant, Benjamin Bouchouari ne serait pas non plus la priorité. Le club grec aurait jetté son dévolu sur Christos Zafiris, milieu du Slavia Prague. Le milieu de l'ASSE ne serait qu'une "alternative" au milieu grec de 23 ans selon sport-fm.

Une chose est sûre, Benjamin Bouchouari n'est pas dans le même lot qu'un Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili. L'ASSE ne le considère pas comme intransférable, mais ne le laissera partir qu'au prix qu'elle aura décidé.