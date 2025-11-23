Enzo Tacafred a livré son ressenti après la défaite de Nancy contre l'ASSE à Geoffroy-Guichard (2-1), un match où le jeune milieu a encore montré son énergie et son abnégation. Des propos pris par le compte Fans Of Nancy.

L’AS Saint-Étienne recevait Nancy dans un Geoffroy-Guichard bien rempli. Les Verts s’imposent 2-1 au terme d’un match accroché. En face, les Lorrains ont espéré pouvoir repartir avec un point. Enzo Tacafred, jeune joueur formé à l’ASNL, a partagé son analyse lucide après la rencontre. Son discours tranche avec son âge. Sa maturité aussi. Il assume la déception. Il souligne les efforts de son équipe. Il met en avant le travail à fournir. Mais aussi la fierté de représenter la formation nancéienne. Un message clair après cette défaite frustrante. Et une détermination déjà remarquée depuis plusieurs semaines.

Enzo Tacafred souligne les regrets après ASSE – Nancy

Pour Tacafred, le scénario laisse un goût amer. Le milieu estime que son équipe « aurait pu ramener un point » à Geoffroy-Guichard. Nancy s’est procuré plusieurs situations en fin de match mais n’a jamais trouvé l’ouverture pour revenir. Le jeune joueur, généreux dans l’effort, parle d’une équipe qui « s’est battue avec ses armes ». Les Lorrains ont tenu tête aux hommes d’Eirik Horneland par séquences, avant de céder. Tacafred insiste cependant : le groupe ne lâchera rien. Il évoque du travail, encore du travail, pour relancer la dynamique dès le prochain déplacement à Grenoble. Son message est simple : continuer à progresser et convertir les intentions en points.

Une fierté personnelle et collective pour le centre de formation nancéien

Au-delà du résultat, Tacafred retient aussi la dimension humaine. Il se décrit comme « quelqu’un qui court beaucoup », toujours prêt à « donner tout pour l’équipe ». Sa fin de match témoigne de la débauche d’énergie fournie à Geoffroy-Guichard. Il assume la fatigue, mais pas l’abandon. Le milieu confie également sa fierté d’évoluer avec d’autres jeunes issus du centre de formation : Zakaria, Chafik… Pour lui, chaque minute gagnée compte. Chaque match est une vitrine. Une preuve que la formation nancéienne produit encore des profils engagés et ambitieux. Ces jeunes devront désormais tirer le groupe vers le haut pour sortir Nancy d’une période compliquée. Le duel face à Grenoble sera un test important. Et Tacafred semble déjà prêt à répondre présent.