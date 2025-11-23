Entre le retour à la deuxième place, un tirage de Coupe de France 100 % ligérien, des fortunes variées pour les internationaux et les précisions du père de Lucas Stassin sur la prise en charge médicale estivale de son fils, les informations importantes n'ont pas manqué cette semaine du côté de l'ASSE. Retour sur les quatre infos marquantes de la semaine.

L’ASSE a vécu une semaine dense. La victoire face à Nancy, le tirage de Coupe de France, la trêve internationale et l'interview du père de Lucas Stassin ont rythmé l’actualité des Verts.

Les Verts repassent deuxième !

Après plusieurs résultats mitigés, l’ASSE se devait absolument de réagir. Les joueurs ne cessent de répéter leur ambition de viser la première place, et cela passe par des victoires. Face à Nancy, les Verts ont donc abordé le match avec l’obligation de faire un résultat.

Dominateurs dans la possession 70 % du ballon les Stéphanois ont contrôlé le jeu sans toutefois se créer un grand nombre d’occasions franches. L’ouverture du score est finalement arrivée après un hors-jeu de Cardona, puis grâce à un nouvel excellent penalty de Tardieu, récemment élu joueur du mois en Ligue 2. La fin de rencontre a été plus tendue, avec un avantage d’un seul but à défendre, mais les Verts ont tenu bon.

Cette victoire fait du bien : Saint-Étienne remonte à la deuxième place, toujours à deux longueurs de Troyes, et reste pleinement engagé dans la course à la montée.

La fête du football ligérien en Coupe de France

Après sa qualification face à l’AS Quetigny, l’ASSE n’aura finalement pas à voyager pour le prochain tour de Coupe de France. Les Verts affronteront en effet l’US Ecotay Moingt, autre club ligérien, dans un match qui se disputera directement à Geoffroy-Guichard.

Ecotay Moingt s’est qualifié au terme d’une longue séance de tirs au but face à l’Entente Nord Lozère, poursuivant ainsi un parcours exceptionnel. Le club vient tout juste de monter en Régional 3, mais enchaîne les exploits pour atteindre le 8e tour.

Pour ces joueurs amateurs, évoluer dans le Chaudron représente un véritable rêve, d’autant que beaucoup sont supporters de l’ASSE. À l’occasion de cette fête du football ligérien, toutes les places seront proposées au tarif unique de 10 €, afin de remplir le stade et célébrer ce derby local inédit.

Les internationaux de l'ASSE de retour avec de diverses fortunes

La trêve internationale a réservé diverses fortunes aux joueurs de l’ASSE. Du côté des U19 français, les Stéphanois ont répondu présent.

Gadegbeku, encore en phase de retour après sa blessure, a inscrit un superbe but face aux Îles Féroé. El Jamali, bénéficiant d’un temps de jeu plus conséquent, a lui aussi brillé en marquant contre la Bulgarie puis la Hongrie. En défense, Dodote a eu l’occasion de se montrer avec une titularisation et une mi-temps pleine.

La situation a été plus compliquée pour Davitashvili avec la Géorgie. Dans un groupe de qualifications pour la Coupe du monde particulièrement relevé, les Géorgiens ont enchaîné deux lourdes défaites. Une première, logique, 4-0 contre une Espagne intraitable et leader du groupe. Puis un revers plus surprenant contre la Bulgarie, qui n’avait encore inscrit aucun point.

Enfin, certains Verts ont vécu une trêve bien plus calme. Jaber n’a disputé que 13 minutes au total contre la Moldavie, tandis qu’Annan n’a tout simplement pas joué, profitant de cette période pour souffler loin du Forez.

Des équipements médicaux pas au niveau à l'ASSE ?

Dans un entretien accordé à Sacha Tavolieri, le père de Lucas Stassin est revenu sur plusieurs sujets sensibles, notamment les soucis physiques estivaux de son fils et les infrastructures médicales de l’ASSE.

Blessé puis pris en charge à Westerlo, l’attaquant belge devait se faire retirer une plaque. Initialement programmée en janvier, l’opération avait été repoussée à la demande du club et du joueur, alors engagés dans la lutte pour le maintien. Le retrait a donc eu lieu durant l’été.

Les dirigeants stéphanois étaient d’abord réticents, craignant que le joueur manque la préparation, mais ont finalement donné leur accord.

Concernant la rééducation, Stéphane Stassin affirme que l’ASSE ne dispose pas de tout le matériel de pointe nécessaire. Pour offrir à son fils les meilleures conditions possibles, la famille a insisté pour que la phase de récupération se déroule en Belgique, où les équipements étaient jugés plus adaptés. Une demande finalement acceptée par le club, dans l’intérêt du joueur.