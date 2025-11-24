Grâce à un but de Cardona et un penalty de Tardieu, l’ASSE s’est imposée 2-1 contre Nancy samedi soir dans un Chaudron frigorifique. Une victoire qui permet aux Stéphanois de grimper à la 2e place du classement, mais qui laisse encore planer des doutes sur le fond de jeu.

Troisième succès consécutif toutes compétitions confondues pour les hommes d’Eirik Horneland. Après avoir renversé Troyes juste avant la trêve et s’être qualifiés en Coupe, les Verts poursuivent leur belle série en venant à bout d'une équipe de Nancy pourtant fragile. Dominateurs dans la possession (70 %) et très présents dans le camp adverse, les Verts ont pris l’avantage logiquement grâce à Cardona (27e), bien servi par Davitashvili.

Mais comme trop souvent cette saison, la maîtrise s’est peu à peu effritée. Trop de passes mal ajustées, des actions mal conclues, une défense parfois fébrile, et au final un match relancé inutilement après une main de Bernauer qui a offert un penalty à Nancy (58e). Malgré plusieurs situations de contre en supériorité numérique, les Stéphanois n’ont jamais réussi à faire le break.

Cardona, symbole du réveil offensif

S’il y a une vraie satisfaction, c’est bien Irvin Cardona. Titulaire sur l’aile droite, l’ancien joueur de Brest a livré une prestation pleine. Disponible, rapide et tranchant, il a inscrit son 3e but de la saison d’un joli piqué du droit (27e). Il est aussi impliqué dans le penalty provoqué par Ferreira, en jouant en une-deux avant l'accélération décisive.

Sorti à la 84e sous les applaudissements, il confirme qu’il revient en forme après quelques semaines dans l’ombre. Une excellente nouvelle pour l’ASSE, tant son efficacité et son activité peuvent faire la différence dans les mois à venir.

ASSE : Une animation toujours trop instable

L’animation offensive a soufflé le chaud et le froid. Davitashvili, passeur sur l’ouverture du score, a alterné les bonnes inspirations et les choix approximatifs. Boakye, replacé en pointe, n’a jamais vraiment pesé sur la défense nancéienne. Et au milieu, Tardieu, buteur sur penalty (51e) et dangereux à deux reprises dans le jeu, a parfois manqué de lucidité à la relance. Jaber, percutant balle au pied, a tenté d’animer le jeu entre les lignes, mais sans réussite à la finition.

Défensivement, Larsonneur a passé une soirée relativement tranquille, hormis sur le penalty. La charnière Nadé - Bernauer a bien démarré, mais a reculé après la pause, et le manque de sérénité en fin de match s’est fait sentir. Ferreira, très offensif, a obtenu le penalty sur un raid côté droit, mais a aussi été averti pour une faute évitable. Annan, de son côté, s’est montré appliqué sans être flamboyant.

Une deuxième place au classement… mais un contenu encore fragile

Avec 29 points, l’ASSE s’installe à la 2e place de Ligue 2, à deux longueurs du leader Troyes. C’est la meilleure série en cours pour les Verts cette saison, avec neuf victoires en quinze journées. Le Red Star, accroché dans la journée, est désormais derrière.

Mais au regard des ambitions estivales et des moyens investis, le contenu reste insuffisant. Les Verts dominent leurs adversaires sans jamais vraiment les assommer. Et à force de ne pas se mettre à l’abri, ils s’exposent à des scénarios à haut risque, comme ce fut le cas samedi soir dans les dernières minutes.

Dunkerque, un virage avant l’hiver pour l'ASSE

Prochain déplacement : Dunkerque. Un rendez-vous à ne surtout pas prendre à la légère face à une équipe difficile à manœuvrer. Pour continuer de viser la montée directe, les Stéphanois devront hausser le ton. Car si les points sont là, la manière, elle, tarde encore à suivre.