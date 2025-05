Pour son dernier match de Ligue 1, Strasbourg affrontera Le HAC, certainement sans son attaquant de 22 ans, Emanuel Emegha, un forfait qui pourrait peser lourd dans la course au maintien de l’ASSE.

Le RC Strasbourg devrait composer une nouvelle fois sans Emanuel Emegha. L’attaquant néerlandais, déjà absent lors de la défaite face à Angers (2-1), ne sera pas de la partie pour la réception du HACce samedi.

Un nouveau forfait qui affaiblit Strasbourg

L’information a été confirmée par L’Équipe, qui précise que le joueur est toujours touché à une épaule, un mollet et un genou. Un triple coup dur physique qui le tient encore à l’écart de l’entraînement ce début de semaine.

Emegha, c’est 14 buts et 3 passes décisives en 27 matchs cette saison. Un rendement impressionnant qui démontre toute son importance dans le dispositif offensif alsacien. Sans lui, Strasbourg perd un atout majeur, à l’image de la rencontre face à l’ASSE en automne dernier, où son absence avait coïncidé avec une défaite 2-0 au stade Geoffroy-Guichard. Cette saison, il a manqué six matchs de Ligue 1 et un de Coupe de France avec Strasbourg. Cinq de ces rencontres se sont soldées par une défaite. Il était en revanche bien de la partie lors du match aller contre le HAC. Strasbourg s'était imposé 3-0.

L'ASSE à l'affût d'un faux pas alsacien

Pendant que les Verts se déplaceront à Toulouse, Strasbourg recevra Le Havre et devra composer sans son fer de lance offensif. Pour l’AS Saint-Étienne, cette situation est à surveiller de près. En cas de victoire des Verts et d’un résultat négatif du Havre, les hommes d’Eirik Horneland pourraient bénéficier de ce contexte favorable pour croire encore au barrage.

Bien que Liam Rosenior, entraîneur strasbourgeois, ait tempéré l’impact de cette absence en conférence de presse « L’absence d’Emegha n’explique pas la défaite. Angers a joué plus bas qu’à l’habitude, ça a réduit les espaces, mais on a tout de même eu des occasions. » – il est difficile de nier l’importance de son avant-centre dans les phases de finition.

Un Strasbourg fragilisé avant d'affronter le HAC

À l’aube d’une dernière journée cruciale, Strasbourg aborde ce rendez-vous avec une incertitude importante. Le groupe a enchaîné les séances de soins, les tensions internes ont été visibles, notamment avec un accrochage entre Barco et Lemaréchal.

Les projecteurs seront braqués sur les résultats conjoints de Strasbourg – Le HAC et Saint-Etienne – Toulouse. Le sort des Verts pourrait bien dépendre des performances d’un adversaire privé de l'un de ses meilleurs buteurs.