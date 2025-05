On ne l’attendait plus, et pourtant… Ibrahima Wadji a signé un retour remarqué avec l'ASSE face à Reims. Titularisé pour la première fois depuis plus d’un an, l’attaquant sénégalais a rappelé à tous qu’il restait une arme précieuse pour l’AS Saint-Étienne.

Arrivé dans le Forez à l’été 2022, Ibrahima Wadji s’était engagé pour trois saisons avec l’ASSE. Inconnu du grand public à son arrivée, le buteur avait pourtant brillé sous les couleurs de Qarabag, notamment en Coupe d’Europe. Loïc Perrin et la cellule de recrutement n’avaient pas hésité à miser 1 million d’euros sur ce profil atypique, passé auparavant par la Turquie (Gaziantep) et la Norvège (Molde, Haugesund).

Dès sa première saison, Wadji séduit par ses qualités athlétiques hors norme. Son entente avec Jean-Philippe Krasso fait mouche et il termine l’exercice 2022-2023 avec 12 buts en 30 matchs de Ligue 2. Mais la suite sera plus compliquée…

De héros à fantôme à l'AS Saint-Etienne

Touché dès la première journée de la saison 2023-2024 face à Grenoble, Wadji vit une année cauchemardesque. Freiné par les blessures, il ne marque qu’un seul but. Mais quel but ! C’est lui qui, au bout du suspense et des prolongations, envoie l’ASSE en Ligue 1 face au FC Metz lors du match retour des barrages.

On pensait alors que la Ligue 1 serait le théâtre de sa renaissance. Malheureusement, le physique n’a pas suivi. En 2024-2025, il ne dispute que 9 rencontres sur 33, sans parvenir à se relancer. Le déclic intervient finalement à Reims, où Eirik Horneland décide de le titulariser pour la première fois depuis avril 2024 (face à Caen).

Un retour au bon moment pour les Verts ?

Avec Lucas Stassin blessé et un Ibrahim Sissoko relégué au second plan depuis l’arrivée du coach norvégien, le timing du retour de Wadji est parfait. D’autant que Stassin avait atteint des sommets ces derniers mois, inscrivant 12 buts depuis décembre et portant l’attaque stéphanoise.

Aligné en pointe du bloc vert à Reims, Wadji s’est montré disponible, tranchant, et fidèle à lui-même : généreux dans l’effort, parfois maladroit, mais toujours combatif. Il a pesé sur la défense adverse, multiplié les appels dans la profondeur, et aurait mérité d’être récompensé par un but.

Le come-back d'un destin singulier à l'ASSE ?

Wadji n’a jamais triché sous le maillot Vert. Discret, travailleur, parfois oublié, il revient au premier plan à l’instant où son équipe a le plus besoin de lui. Pour rappel, Eirik Horneland avait déjà eu sous ses ordres Ibrahima Wadji en Norvége. Des retrouvailles inattendues pour les deux hommes.

Et si l’histoire n’était pas terminée ? Et si le destin lui offrait un nouveau moment fort, face à Toulouse ou lors d’un éventuel barrage ? Ce serait un scénario à la hauteur de ce joueur singulier, au destin pas comme les autres. Et tout le Peuple Vert lui souhaite une fin heureuse à cette saison mouvementée. En fin de contrat en juin, cette sortie serait la plus belle qui pourrait s'offrir à lui-même ainsi qu'à tout le peuple Vert.