Lucas Stassin s'est imposé comme l'un des principaux atouts de l'ASSE ces derniers mois. L'attaquant belge étonne par sa précocité à seulement 20 ans. Absent depuis le déplacement à Strasbourg, son retour est particulièrement attendu alors que le sprint final est pleinement lancé en Ligue 1.

Le poids du plus gros transfert de l'ASSE sur les épaules lui a longtemps pesé. Acheté 10 M€ par l'ASSE en aout dernier, Lucas Stassin a littéralement explosé après son premier but inscrit face au TFC en décembre 2024. Depuis, c'est 12 réalisations en 17 matchs de Ligue 1. Il a par ailleurs délivré 4 passes décisives. Preuve de son apport majeur pour l'attaque de l'AS Saint-Etienne. Parmi les cinq grands championnats européens, seuls Lamine Yamal (19 buts/passes décisives), Rayan Cherki (18), Benjamin Sesko (18) font mieux que Lucas Stassin (16). L'attaquant belge est aussi décisif que Jude Bellingham avec le Réal Madrid. Toute proportion gardée, ces chiffres places le curseur et montre l'impact de l'attaquant chez les Verts.

Stassin touché, l'ASSE pas coulée

S'il parait aujourd'hui illusoire de pouvoir conserver une saison de plus Lucas Stassin à l'ASSE en cas de relégation, un maintien en Ligue 1 pourrait nettement changer la donne. Les dirigeants stéphanois auraient les moyens de le conserver parmi leur rangs. Mais encore faut-il se maintenir en L1. Pour se faire, il faudra passer par les barrages. Absent face à Monaco (1-3) et Reims (0-2), l'absence du Belge se fait logiquement ressentir. Touché à la cuisse, la date de son retour est particulièrement attendue.

Interrogé par le média belge Antenne, le n° 32 stéphanois avait apporté quelques précisions sur la nature de sa blessure : "On arrive en fin de saison, c'est une petite blessure, pas trop grave, je l'espère, mais je serai malheureusement absent ce week-end pour Monaco. Je voulais faire mon maximum pour aider l'équipe dans l'opération maintien, mais ça fait partie du football. Je suis assez triste. [...] C'est une saison positive, mais j'espère surtout que cela aidera le club dans l'opération maintien. Si les deux peuvent s'aligner, je serai très heureux. On sait que c'est compliqué. Il y a la pression des supporters, mais ça fait partie du métier et on doit faire face. On met toutes les chances de notre côté, on verra comment cela va se terminer." Des déclarations qui laissaient les supporters espérer un retour d'ici à la fin de saison.

Infiltrations ou patience pour le maintien en Ligue 1 ?

Quoi qu'il arrive, il restera très peu de rencontres à disputer pour les Verts. La J34 avec la réception de Toulouse ce samedi. Puis, si les Verts parviennent à se qualifier, les barrages aller-retour les jeudi et dimanche de la semaine suivante. En interne, la question des infiltrations s'est forcément posé pour l'attaquant belge. Pour l'heure, Lucas Stassin est laissé au repos et surveillé comme le lait sur le feu. Dans l'attente de son retour, Ibrahima Wadji a montré face à Reims qu'il pouvait avoir les qualités pour le suppléer lorsque les espaces s'ouvrent dans la défense adverse. Pour autant, l'ASSE jouera sa saison face à Toulouse. De quoi prendre un risque en alignant Lucas Stassin ? Ou bien miser sur un retour pour des potentiels barrages ? Des choix complexes pour l'AS Saint-Etienne. Réponse dans les jours à venir !