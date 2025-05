Si l’ASSE n’a plus totalement son destin en main, l’espoir de rester en Ligue 1 reste présent. Pour y croire, les Verts devront impérativement s’imposer face à Toulouse et espérer un faux pas du Havre à Strasbourg lors de la 34e et dernière journée. Le Chaudron, fidèle à sa réputation, promet une ambiance bouillante pour pousser les Stéphanois vers une place en barrages.

Les hommes d’Eirik Horneland ont su rebondir à Reims lors de la 33e journée, décrochant un résultat précieux qui les ramène à un point seulement du HAC. Une performance d’autant plus significative que Le Havre, de son côté, s’est incliné 3-1 à domicile face à l’OM. La porte reste donc entrouverte pour l’ASSE, à condition de tout donner samedi contre Toulouse afin de se donner une chance d’affronter le vainqueur des playoffs de Ligue 2.

Un Chaudron toujours au rendez-vous

Malgré les turbulences de la saison 2024-2025, Geoffroy-Guichard n’a jamais cessé de vibrer. À chaque match sans fermeture de tribunes, plus de 30 000 spectateurs étaient présents. Le derby a même rassemblé plus de 40 000 passionnés, un record cette saison. Le soutien indéfectible du public stéphanois a été un atout majeur, avec 6 des 8 victoires acquises à domicile – preuve que le Chaudron reste une forteresse pour les Verts.

Des balcons ouverts pour une affluence maximale derrière les Verts

Ce dimanche matin, avant même l’ouverture de la billetterie au grand public, l’ASSE a lancé la vente de places dans les balcons Nord et Sud pour la réception de Toulouse. L’objectif est clair : remplir le stade au maximum pour ce match crucial. Les 2 balcons affichaient déjà complets avant l’ouverture au grand public.

Un nouveau guichets fermés pour l’ASSE

Plus aucune place n’est disponible sur la billetterie pour cette rencontre de la 34ᵉ journée de Ligue 1. Geoffroy Guichard sera donc à guichets fermés pour pousser son équipe vers un barrage. Une mobilisation à la hauteur de l’enjeu.