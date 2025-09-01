À seulement 19 ans, le latéral droit de l’ASSE, Strahinja Stojković, continue de franchir des étapes. Arrivé dans le Forez début août, il vient d’être appelé avec la Serbie U19 pour disputer un tournoi international.

Une jeune pépite débarque à l'ASSE !

Formé à l’Étoile Rouge de Belgrade, Strahinja Stojković n’a connu qu’un seul club avant de rejoindre l’ASSE cet été. Considéré comme l’un des grands espoirs serbes, le natif de Belgrade a rapidement suscité l’intérêt de Kilmer Sports. "C’est un jeune joueur avec un gros potentiel et un physique impressionnant", décrivait alors Eirik Horneland au moment de sa signature.

Latéral droit puissant et athlétique, il impressionne par sa capacité à répéter les courses à haute intensité, alliant vitesse de pointe et endurance sur tout son couloir. Mais son jeu ne se résume pas à ses qualités physiques. Doté d’une première touche soignée et à l’aise balle au pied, Stojković sait porter le ballon, centrer en mouvement et créer des décalages.

Une polyvalence qui, combinée à des qualités défensives encore perfectibles, en fait un profil parfaitement adapté au projet d’Eirik Horneland. "Malgré son jeune âge, il a déjà évolué avec l'équipe première. Il va poursuivre son développement avec nous", concluait alors le coach norvégien.

Stojković s'affute durant la trêve !

Déjà international à trois reprises avec la Serbie U19, le Stéphanois fait partie des 24 sélectionnés par Gordan Petri pour le tournoi "Stevan Ćele Vilotić". Du 4 au 9 septembre, cette compétition servira d’ultime répétition avant le premier tour des qualifications à l’Euro.

Strahinja Stojković disputera trois rencontres, face au Monténégro, à la Hongrie et le Portugal.