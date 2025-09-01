Clap de fin à 20h pour le mercato estival 2025. L’ASSE vit une ultime après-midi agitée où plusieurs dossiers brûlants doivent être tranchés.

Avant d’évoquer les cas les plus médiatisés, l’ASSE doit d’abord régler la situation de plusieurs joueurs en manque de temps de jeu. Ben Old pourrait être prêté pour s’aguerrir. Charleroi reste à l'affût, mais l'ASSE veut s'assurer que l'ailier aura du temps de jeu. Pas simple. Pour l'heure, Igor Miladinovic n’a pas trouvé preneur et devrait rester. Même constat pour Issiaka Touré, qui poursuivra finalement son aventure dans le Forez.

Plus complexes, les dossiers Yvann Maçon et Dylan Batubinsika restent ouverts : le club cherche toujours une solution de sortie pour les deux défenseurs. Le mercato demeurera ouvert pour plusieurs championnats à commencer par la Turquie qui ne ferme que le 12 septembre.

Davitashvili et Ekwah, deux cas sensibles pour l'ASSE

Côté titulaires, deux dossiers font trembler le board stéphanois. Zuriko Davitashvili a attiré l’œil de formations turques, où le marché reste donc ouvert. Mais l’ASSE ne souhaite pas se séparer de son ailier, devenu indispensable et impossible à remplacer dans un timing aussi serré. Peu probable de le voir faire ses valises.

Autre situation explosive : celle de Pierre Ekwah. En conflit avec sa direction, le milieu est suivi à l’étranger. Levante a même formulé une offre intéressante, mais Saint-Étienne ne s’est pas encore décidé. Bras de fer ou compromis ? La réponse pourrait tomber dans la journée.

Lucas Stassin, le feuilleton de l’été

Reste l’épineux cas Lucas Stassin. L’attaquant belge, qui a affiché son envie de franchir un cap, cristallise toutes les attentions. Suivi par Rennes, le Paris FC ou encore Brendford, l'ASSE aura la pression jusqu'à 20 heures sur ce dossier.

La direction stéphanoise, elle, martèle son discours : pas de départ sans offre exceptionnelle. À deux doigts de la fermeture du marché, le suspense reste entier.

Bardeli toujours dans les radars de l'ASSE

Si le chantier principal reste la gestion des départs, l’ASSE garde un œil sur le recrutement. Le milieu de terrain Enzo Bardeli (Dunkerque) plaît toujours aux recruteurs foréziens. Mais son club ne veut pas le céder et discute même d’une prolongation. Le joueur est en fin de contrat en juin prochain. Un risque délicat à prendre pour Dunkerque...

En parallèle, l'ASSE cherche toujours la bonne opportunité au poste de milieu défensif. Les dirigeants stéphanois privilégierait un prêt avec option d'achat (obligatoire en cas de montée ?). Pas simple à trouver le dernier jour du mercato où les clubs veulent du cash.

Une après-midi à très haut risque

L’AS Saint-Étienne s’apprête à vivre une fin de mercato électrique. Entre la possible vente de Stassin, les intérêts persistants pour Davitashvili et Ekwah, les départs encore à régler et un éventuel renfort au milieu, chaque décision pèsera lourd dans la saison des Verts.

À 20h, le rideau tombera sur un été riche en rebondissements. Reste à savoir si l’ASSE aura su tenir sa ligne de fermeté… ou si elle aura cédé sous la pression des dernières heures.