À quelques heures de la clôture du mercato (20h), l’AS Saint-Étienne reste ferme concernant Lucas Stassin. Courtisé en France et à l’étranger, l’attaquant belge ne partira qu’en cas d’offre exceptionnelle.

Comme d'habitude, le mercato s'emballe le dernier jour. Lucas Stassin pourrait animer une journée folle.

Le Paris FC tente sa chance pour Stassin

Alors que le mercato s’apprête à se refermer, plusieurs clubs se positionnent sur Lucas Stassin. Selon L’Équipe, le Paris FC s’active en coulisse pour tenter de débaucher l’international espoir belge. Une piste révélatrice de l’intérêt croissant suscité par le buteur stéphanois, auteur d’une belle seconde partie de saison. Lucas Stassin est intéressé par le challenge parisien.

Rennes toujours dans le coup ?

De son côté, le Stade Rennais reste attentif à la situation. Après l’échec des pistes Conrad Harder (finalement transféré de Lisbonne à Leipzig) et Breel Embolo (Monaco), les Bretons se retrouvent de nouveau en quête d’un renfort offensif.

Depuis plusieurs semaines, Lucas Stassin figure sur leur short-list. Faute d’alternatives crédibles, Rennes pourrait être tenté de revenir à la charge dans ces dernières heures.

Brentford également intéressé

À l’étranger, le club anglais de Brentford suit lui aussi de près l’évolution du dossier. Si Stassin n’est pas la seule cible, son profil plaît et son nom figure bien dans les discussions. Reste à savoir si les Anglais passeront concrètement à l’action d’ici la fin du marché.

L’ASSE inflexible pour Stassin

Du côté stéphanois, le discours n’a pas changé depuis plusieurs mois : Stassin ne quittera le Forez que si une offre impossible à refuser arrive sur la table. Pour l’heure, cette proposition n’a pas été transmise à la direction, et l’horloge tourne.

Il reste seulement quelques heures pour que la situation bascule. Dans le cas contraire, Lucas Stassin poursuivra bien sa saison sous le maillot vert. L'ASSE a les moyens financiers pour se montrer très exigente.

