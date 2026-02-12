L’ASSE traverse une période de grands changements avec l’arrivée de Philippe Montanier. Dans ce contexte mouvementé, Ilan occupe un nouveau rôle comme l'atteste sa présence sur le banc de touche ce samedi à Geoffroy Guichard lors du match contre Montpellier (1-0).

L’AS Saint-Étienne a profondément remanié son staff technique ces derniers jours. Philippe Montanier a pris les commandes de l’équipe première en remplacement d’Eirik Horneland. Dans son sillage, Stéphane Lièvre est arrivé pour intégrer le nouveau dispositif technique. Hassan Al Fakiri et Andrea Loberto ont, eux, quitté leurs fonctions.

Ce changement d’organigramme marque le début d’un nouveau cycle pour le club stéphanois. Mais au milieu de cette transition, une évolution interne est passée presque inaperçue. Elle concerne un visage bien connu du Forez : Ilan. Déjà présent sous l’ère Horneland, l’ancien attaquant des Verts a vu son rôle évoluer avec l’arrivée du nouveau staff.

ASSE : Ilan officiellement installé comme adjoint

Dimanche, lors de la rencontre face à Montpellier, un détail a attiré l’attention des observateurs les plus attentifs. Ilan figurait sur la feuille de match en qualité d’adjoint (voir feuille de match ci-jointe) et a pris place sur le banc aux côtés de Philippe Montanier. Un changement de statut qui n’a rien d’anodin. Jusqu’ici intégré au staff technique, il franchit désormais un cap en entrant dans le cercle rapproché de l’entraîneur principal.

Cette promotion interne traduit une volonté de continuité dans un moment charnière pour l’ASSE. Le club conserve ainsi un relais qui connaît parfaitement l’environnement stéphanois, le vestiaire et les exigences du haut niveau. Pour Montanier, s’appuyer sur une figure familière du club permet aussi de faciliter la transition et d’assurer une certaine stabilité dans le discours.

Ilan en charge des phases offensives

Selon nos informations, Ilan ne sera pas un adjoint parmi d’autres. Il aura la responsabilité de toutes les phases offensives de l’équipe. En conférence de presse avant la rencontre contre Montpellier, Philippe Montanier a précisé que Stéphane Lièvre s’occupera davantage de l’animation défensive. Au regard de ses dix premiers jours de travail, Ilan pilotera le travail offensif. Un choix logique au regard du profil de l’ancien attaquant stéphanois, qui a marqué les supporters par son efficacité et son sens du but.

Dans une période où l’ASSE cherche à retrouver de l’efficacité dans le dernier tiers, son expertise pourrait peser lourd. Ce nouveau rôle fait de lui un homme clé du staff actuel. Après avoir occupé un rôle de recruteur au sein du club, Ilan devient un maillon essentiel dans la reconstruction sportive engagée par le club. Derrière le changement d’entraîneur, cette promotion interne marque un changement de rôle pour l'ancien numéro 8 de l'ASSE.