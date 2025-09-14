Lucas Stassin a inscrit son premier but de la saison avec l’AS Saint-Étienne face à Clermont (2-1), offrant une prestation pleine d’envie et de détermination, ponctuée d’un but et d’une passe décisive.

Entré en jeu samedi contre Clermont, Lucas Stassin a parfaitement répondu à la confiance de son entraîneur. Aligné en cours de match, l’attaquant belge a rapidement pesé sur la défense adverse. À la clé : une passe décisive et surtout son premier but de la saison sous les couleurs de l’ASSE. De quoi lancer définitivement sa saison après des semaines marquées par des incertitudes autour de son avenir.

Malgré son absence du onze de départ, Stassin a démontré qu’il pouvait être un atout offensif majeur. Sa capacité à se démarquer et à créer du danger a donné de l’air aux Verts, qui se sont imposés avec autorité.

Horneland justifie son choix Stassin

Interrogé par BeIN Sport, l’entraîneur stéphanois a expliqué pourquoi il n’avait pas titularisé son buteur : « Concernant Stassin, je savais qu’il avait vécu une semaine particulière avec toutes les discussions autour de son transfert. Malgré cela, il a su rester concentré et apporter ce qu’il fallait. Il n’était pas prêt physiquement pour jouer 90 minutes, tout comme Duffus, car ils n’avaient pas beaucoup travaillé ces derniers jours. »

Un discours qui souligne la gestion fine de son effectif par Horneland. L’entraîneur a su protéger son attaquant tout en l’impliquant au bon moment, un choix payant puisque Stassin a répondu présent sur le terrain.

Un discours ambitieux pour la suite

À l’issue du match, Lucas Stassin affichait sa satisfaction au micro du club : « Beaucoup de joie ce soir, marquer et contribuer à cette victoire, c’est toujours spécial. C’est une victoire très importante pour l’équipe, dans un championnat où chaque match est un vrai combat. (…) Moi, je donne tout pour le club, à chaque match. Aujourd’hui, j’ai pu aider avec un but, mais la semaine prochaine, ce sera peut-être par mes courses ou mon pressing. L’essentiel, c’est de toujours apporter quelque chose pour l’équipe. »

Un état d’esprit irréprochable qui illustre la mentalité prônée par l’ASSE : solidarité, combativité et ambition. Le joueur sait que la saison est encore longue et que chaque point sera précieux dans la course à la montée.

Avec ce premier but et une prestation convaincante, Stassin pourrait bien s’imposer comme une arme offensive déterminante dans les prochaines semaines. Si la constance suit, il a tout pour devenir l’une des révélations de la saison stéphanoise.