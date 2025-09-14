Ce samedi, l'ASSE affrontait Clermont au Stade Gabriel-Montpied, dans le cadre de la 5ème journée de Ligue 2. Les Verts ont su l'emporter au terme d'une belle seconde période, notamment marquée par un but et une passe décisive de Lucas Stassin. L'attaquant belge a été salué par son coéquipier Augustine Boakye, lui aussi convaincant hier soir.

Auteur d’une prestation intéressante dans le jeu mais également buteur face au Clermont Foot 63, Augustine Boakye a livré son ressenti en zone mixte au micro d'Ici Saint-Etienne Loire. Le Ghanéen, en confiance, a salué le travail collectif, sa relation avec Stassin et les consignes du coach après la victoire précieuse de l’ASSE (1-2).

Boakye : « Lucas fait un bon travail »

Positionné en faux neuf lors de la première journée à Laval, Boakye avait marqué les esprits avec un but et deux passes décisives. Avant de récidiver en seconde mi-temps contre Rodez, toujours dans cette position plus axiale. Un poste qu'il a retrouvé hier à l'occasion d'un déplacement périlleux à Gabriel-Montpied.

En première période, l'offensif stéphanois s'est procuré l'une des rares occasions des siens et s'est rendu disponible entre les lignes. Cette première mi-temps intéressante d'un point de vue personnel n'efface cependant pas une copie collective bien pâle. Boakye explique d'ailleurs qu'Eirik Horneland s'est employé à la pause : « Le coach nous a beaucoup motivés à la mi-temps. Il a vraiment su trouver les mots et nous pousser. »

L'attaquant ghanéen, replacé dans le couloir gauche durant le second acte, s'est rapidement montré décisif. Bien servi par Stassin, sa frappe a pris à contrepied le portier clermontois. « Lucas (Stassin) fait un bon travail, il m'a donné une bonne passe donc c'était plus facile pour moi de marquer. On s'entend bien », expliquait Boakye en après match. Avant de conclure : « C'était un match compliqué mais on s'entraîne dur. On va prendre les matchs les uns après les autres. On espère continuer sur cette voie. »