L’ASSE a décroché un succès précieux (2-1) hier soir en Auvergne, grâce à des réalisations de Stassin et Boakye. Malgré un but de Camblan pour Clermont, les Verts confirment leur bonne dynamique et conservent leur place en haut du classement.

L’AS Saint-Étienne a signé un succès aussi important que symbolique en s’imposant 2-1 face au Clermont Foot. Dans un stade Gabriel-Montpied toujours compliqué à appréhender, les Verts ont su faire la différence grâce à leur efficacité offensive. En seconde période, c’est Boakye qui a montré la voie, avant que Stassin ne vienne permettre aux Verts de repasser devant. Clermont, par l’intermédiaire de Camblan, avait pourtant ouvert le score mais n'a pas réussi ensuite à contenir les assauts stéphanois. Cette victoire, obtenue dans la difficulté, permet aux hommes d’Eirik Horneland de renforcer leurs ambitions pour la suite de la saison.

ASSE : Stassin confirme son importance

Déjà décisif à plusieurs reprises la saison dernière, Stassin a lancé sa saison avec un but et une passe décisive. Son but a permis aux Verts de prendre l'avantage et de mettre Clermont sous pression. L’efficacité de l’attaquant belge reflète le travail collectif de l’ASSE, capable de transformer des récupérations hautes en actions dangereuses. Une nouvelle preuve que l’équipe a franchi un cap en matière de réalisme offensif.

Boakye, l’arme de finition de l’ASSE

En seconde période, Boakye a marqué aussi d’une frappe puissante. Décisif depuis le début de saison, il a confirmé sa réputation de joker offensif capable de faire basculer une rencontre. Avec ce but, l’attaquant ghanéen rappelle qu’il sera une ressource essentielle dans la rotation stéphanoise. Au-delà de son efficacité, il a aussi apporté de la profondeur et de la vitesse dans les transitions, mettant constamment la défense clermontoise en difficulté.

Clermont frustré, l’analyse de Guivarch

Malgré la défaite, le Clermont Foot n’a pas démérité. En zone mixte, le gardien Théo Guivarch a livré son ressenti : « C’est frustrant parce que je pense qu’on fait quand même un bon match, on est solides, même si on a pris quelques vagues. Les deux pertes de balles sont dommageables car on prend deux buts derrière. Ce sont des erreurs qu’on devra corriger pour espérer accrocher quelque chose contre ce genre d’équipe. C’était un bon match à jouer et on était un peu déçu après, mais on sait d’où on vient aussi. » Des propos relayés par le Progrès qui témoignent d’un mélange de frustration et de lucidité du côté clermontois.

En s’imposant à l’extérieur, l’ASSE confirme ses ambitions et peut aborder la suite avec confiance. Si la marge de progression existe encore, notamment dans la gestion des temps faibles, les Verts envoient un signal fort au championnat.