Le cas Lucas Stassin occupe le devant de la scène à l’ASSE. L’attaquant belge, resté dans le Forez malgré ses envies de départ cet été, doit désormais prouver son engagement alors qu’un déplacement crucial à Clermont attend les Verts ce samedi.

Le feuilleton Lucas Stassin a animé le mercato stéphanois. Recruté en 2024 en provenance de Westerloo, le jeune avant-centre belge de 19 ans espérait quitter l’ASSE cet été pour relancer sa carrière ailleurs. Mais la nouvelle direction du club a rapidement fermé la porte à toute négociation. Le message est clair : Stassin a signé pour quatre saisons et il reste lié aux Verts jusqu’en 2028 (avec une année en option).

Ce choix de fermeté traduit la volonté du club de protéger ses investissements et de rappeler à ses joueurs l’importance de respecter leurs engagements contractuels. Mais cette rigidité ouvre aussi une question : dans quel état d’esprit évoluera Stassin ? Non convoqué avec l'équipe de la Belgique lors de la dernière trêve internationale, le buteur n’a pas eu l’occasion de retrouver du rythme ni de confiance en sélection puisqu'il n'a pas pris part au match des espoirs malgré sa convocation. C’est donc un joueur qui revient à l’Étrat, et qui doit désormais digérer cette déception pour se remettre au service du collectif.

L’option Stassin face à Clermont : un pari risqué ?

Le prochain rendez-vous des Verts en Ligue 2, ce samedi à 20h à Clermont, place le staff face à un dilemme. Faut-il titulariser Lucas Stassin, pourtant attaquant numéro un de l’effectif, ou miser sur d’autres profils pour dynamiser le secteur offensif ?

Stassin reste une valeur sûre sur le plan technique : son sens du but, sa capacité à peser dans la surface et à fixer les défenses adverses font de lui un élément majeur dans le dispositif stéphanois. Mais une interrogation demeure : sera-t-il pleinement concerné par ce match après un été marqué par ses envies d’ailleurs ? Eirik Horneland sait que le mental joue un rôle clé dans la course à la montée. Aligner un joueur encore dans le doute pourrait fragiliser le groupe, surtout face à un Clermont en quête de points.

Ce choix sera scruté de près, car il conditionnera l’équilibre offensif de l’ASSE dans une rencontre où l’efficacité pourrait faire la différence.

Les alternatives : Duffus et Boakye en embuscade

Si Horneland décide de ménager Stassin, deux options principales s’offrent à lui.

La première mène à Joshua Duffus, l’attaquant anglo-jamaïcain arrivé cet été. Peu inspiré face à Grenoble lors de sa dernière apparition, il avait néanmoins montré de belles qualités contre Rodez, inscrivant son tout premier but professionnel. Puissant, capable de jouer en pivot et de créer des décalages, il représente une alternative crédible, même si son manque d’expérience au plus haut niveau reste un frein.

La deuxième option conduit à Augustine Boakye, déjà utilisé comme faux numéro 9 en début de saison. Le Ghanéen apprécie ce rôle hybride, où sa mobilité et son sens de la passe peuvent déstabiliser les défenses adverses. Plus créatif que Duffus, il n’offre pas le même profil de buteur pur que Stassin, mais il apporte une solution tactique intéressante, notamment si Horneland opte pour un jeu basé sur la vitesse et les appels dans la profondeur.

Ce choix stratégique n’est pas anodin. Il reflète la volonté du coach de s’adapter au contexte : miser sur la puissance brute avec Duffus, ou privilégier la mobilité et la créativité avec Boakye.

Un test mental pour Stassin et un enjeu collectif pour l’ASSE

La véritable question reste celle de l’implication de Lucas Stassin. Peut-il mettre de côté sa frustration pour redevenir le fer de lance de l’attaque stéphanoise ? Le staff technique, comme les supporters, auront une réponse claire assez rapidement. C'est maintenant toute la difficulté des semaines à venir pour le staff stéphanois.

Si Stassin répond présent mentalement et physiquement, il reste le choix numéro un et peut redevenir l’homme providentiel de l’ASSE dans la quête de la montée. Mais s’il peine à se remettre dans le projet, Horneland devra s’appuyer davantage sur les alternatives, au risque de redistribuer totalement la hiérarchie offensive.

Dans un championnat où chaque point compte, ce dilemme prend une dimension cruciale. L’ASSE ne peut pas se permettre de perdre du temps avec un joueur hésitant... en tout cas pas à court terme !