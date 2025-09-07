Eirik Horneland a réaffirmé son attachement au centre de formation de l’ASSE dans une interview exclusive accordée au Progrès. L’entraîneur norvégien veut donner une vraie place aux jeunes Verts et les intégrer durablement dans le projet de l’équipe première.

Depuis son arrivée à Saint-Étienne, Horneland n’a jamais caché son intérêt pour la formation. À travers ses propos, il confirme que l’ASSE dispose d’une génération prometteuse. « El Jamali, Gadegbeku ont progressé cette saison, N’Guessan l’an dernier. Il y a un futur brillant », a-t-il souligné. Pour l’entraîneur, les jeunes doivent non seulement s’entraîner avec l’équipe première, mais aussi bousculer les cadres pour hausser le niveau collectif. Une stratégie qui s’inscrit dans la tradition stéphanoise, historiquement tournée vers la valorisation des talents issus de son académie.

Horneland mise sur le courage et la confiance

Le technicien scandinave ne se contente pas de belles paroles. Il illustre son discours avec des exemples concrets : « Luan (Gadegbeku) a eu 90 minutes en début de saison alors qu’il n’avait jamais joué en pro. On montre du courage et de la confiance pour nos jeunes. » Cette philosophie de management repose sur un principe simple : donner leur chance aux jeunes lorsqu’ils le méritent, sans se soucier de leur âge ni de leur statut. Ce choix fort pourrait être l’une des clés de la reconstruction de l’ASSE, en pleine quête de stabilité et de résultats.

Une académie au cœur du futur de l'ASSE

Horneland voit dans le centre de formation un pilier stratégique pour l’avenir. « Je veux qu’ils prennent une part importante de l’équipe. S’ils ont des minutes chez nous, c’est qu’ils les méritent », insiste-t-il. Dans un contexte où les moyens financiers restent limités, miser sur la jeunesse apparaît comme une évidence. L’ASSE, qui a bâti une partie de son histoire grâce à ses jeunes pousses, pourrait retrouver de sa superbe en renouant avec cet ADN formateur. Reste à savoir si les El Jamali, Gadegbeku ou N’Guessan sauront confirmer les espoirs placés en eux.