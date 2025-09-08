Après quatre premières journées de Ligue 2 placées sous le signe d’un mercato estival encore ouvert, il est déjà temps de tirer un premier bilan. Certaines équipes tiennent leur rang – comme les Stéphanois – tandis que d’autres surprennent en ce début de saison.

Les Tops de la ligue 2

AS Nancy Lorraine

Pour son retour en Ligue 2 après trois ans en National, et malgré un contexte particulier avec quatre matchs à huis clos, le club du chardon démarre fort : quatre matchs sans la moindre défaite (2 victoires, 2 nuls) et une différence de buts de +3. Les Lorrains pointent à la 3e place ex aequo avec Pau et Saint-Étienne.

Solide défensivement, Nancy s’appuie sur son capitaine, l’expérimenté défenseur central Nicolas Saint-Ruf, déjà auteur de deux réalisations. Côté mercato, le club a compensé l’absence de moyens financiers par des idées : l’équipe type, championne de N1, a très peu bougé. Elle s’est renforcée avec l’arrivée d’Enzo Basilio, fiable et expérimenté ex-portier guingampais, mais aussi par des paris sur l’avenir comme Rayan Bamba (21 ans, ex-Rennes) ou Nehemiah Fernandez (ex-Dunkerque).

Avec Pablo Correa de retour aux manettes – l’emblématique coach vainqueur de la Coupe de la Ligue 2006 – et des anciens cadres de Ligue 1 comme Mickaël Chrétien ou Adrian Sarkissian aujourd’hui dans le staff, nul doute qu’il faudra compter sur Nancy cette saison pour accrocher des résultats et viser un maintien rapide.

Pau FC

Sous la houlette de Nicolas Usaï, le Pau FC pointe à la 2e place, également invaincu (2 victoires, 2 nuls) avec une différence de buts de +4. Malgré l’un des effectifs les moins chers de la division et un budget mercato quasi nul, le club réussit ses paris.

On y retrouve plusieurs anciens Verts : Anthony Briançon (libre), Cheik Fall (libre), Setigui Karamoko (libre), ainsi que le prometteur gardien Noah Raveyre (prêté par l’AC Milan). D’autres bonnes pioches complètent l’effectif, comme Tom Pouilly (libre, RC Lens) et Rayane Messi (prêt, RC Strasbourg).

Bref, un effectif largement remanié mais qui s’adapte rapidement aux exigences de son coach. Reste à voir si Pau pourra tenir la cadence, car la vraie difficulté en Ligue 2, c’est la constance.

Red Star

Surprise ou pas, le club parisien est déjà 4e du championnat, avec deux victoires (dont un retentissant 4-0 à Guingamp), un nul face à Montpellier et une défaite contre Amiens. Résultat : 7 points et une différence de +3.

Ambitieux, le Red Star a ouvert son centre de formation et vise officiellement la Ligue 1 horizon 2030, selon son président Patrice Haddad. Pour y parvenir, le club s’appuie sur des joueurs expérimentés et aguerris aux joutes de Ligue 2 : Bradley Danger (ex-capitaine de Rodez, barragiste il y a deux ans), Giovanni Haag (revenu de Düsseldorf), ou encore l’attaquant Kévin Cabral, formé à Valenciennes, passé par la MLS (LA Galaxy, Colorado Rapids).

Le Red Star s’installe clairement comme un outsider crédible.

AS Saint-Étienne

Leader du championnat, l’ASSE confirme son statut : 2 victoires, 2 nuls, 8 points et une différence de +5. Un début solide, alors que la transition Ligue 1 – Ligue 2 est souvent piégeuse (Montpellier et Reims en témoignent).

Si les Verts ont déjà laissé filer des points par manque de concentration, leur mercato XXL a marqué les esprits : arrivées de joueurs calibrés pour l’élite (Chico Lamba, João Ferreira), jeunes prospects prometteurs (Duffus, Stojkovic), et surtout conservation de cadres comme Stassin et Davitashvili, tout en gérant fermement le cas Ekwah.

Avec un staff remodelé, un stade plein et un projet ambitieux, l’objectif est clair : rester en tête et retrouver la Ligue 1 dès cette saison.

Les Flops

En Avant Guingamp

Présenté comme un candidat sérieux à la montée, Guingamp patine : 2 défaites (dont une gifle 0-4 à domicile contre le Red Star), 1 nul et 1 victoire. Résultat : 15e place et pire défense du championnat (9 buts encaissés).

Pourtant, l’effectif est le 4e plus cher de Ligue 2. Mais l’affaire Jacques Siwe, attaquant star courtisé depuis le début du mercato et absent des entraînements, plombe l’ambiance. Le départ d’Enzo Basilio (parti à Nancy) remplacé par Adrián Ortolá n’a pas été compensé, d’autant que ce dernier sera opéré du coude et absent plusieurs mois.

Montpellier HSC

Relégué après une saison catastrophique en Ligue 1, Montpellier manque son entame. 10e du classement avec une seule victoire (2-1 à la Mosson face au Mans sur un but à la 90+9’ de Ndiaye), le club déçoit.

Coaché par Zoumana Camara – ancien défenseur de l’ASSE puis formateur au PSG –, le MHSC possède pourtant le 3e effectif de Ligue 2. On y retrouve des cadres comme Savanier ou Omeragic, rejoints par des recrues, valeur sûre de la Ligue 2 : Alexandre Mendy, Nathanaël Mbuku, Julien Laporte ou Mathieu Michel.

Mais entre les nombreux départs et un nouveau cycle à enclencher, le compte n’y est pas. Une réaction sera attendue dès la reprise, dans les travées de la Mosson.

Grenoble Foot 38

Malgré un nul miraculeux décroché dans le Chaudron face à Saint-Étienne, le GF38 affiche de grosses difficultés. Avec seulement 2 points, deux cartons rouges déjà concédés et une préparation estivale ratée, l’avenir semble sombre.

Le jeu est pauvre, les limites de l’effectif criantes, et l’agressivité mal maîtrisée (on pense également à Paquiez qui aurait pu écoper d’un rouge face à Jaber).

Grenoble paraît en grande difficulté et devra vite se ressaisir pour éviter la zone rouge cette saison.