Après l'élimination de l'ASSE en Coupe de rance face à Nice (2-1), la fragilité défensive des Verts a encore été criante. De quoi se poser la question sur la construction de l'effectif stéphanois. Le Sainté Night Club a évoqué le sujet ce lundi.

Au terme de la défaite de l'ASSE à Nice, Mahmoud Jaber a déclaré : "On sait que notre niveau est celui de la Ligue 1. On veut le prouver en Ligue 2." Des propos appuyé par Zuriko Davitashvili. De quoi faire réagir dans le Sainté Night Club. L'ASSE a-t-elle le niveau Ligue 1 ?

Joss Randall - Peuple Vert : "Problème individuel ou tactique pour l'ASSE ? Les deux mon capitaine. Ce système de jeu est dangereux en termes d'équilibre. On peut l'assumer, mais pour l'assumer il faut avoir des meilleurs défenseurs que ce qu'on a. On cumule les problèmes. On a un système de jeu qui nous rend friables et en plus on a des défenseurs qui ne sont pas au niveau. Quand on voit à quel point Ben Old a pu souffrir, ça pose la question de savoir pourquoi Ben Old se retrouve latéral gauche à la mi-saison."



Une charnière achetée, jamais utilisée

Bérenger - Midi Libre : "La charnière qui me semblerait la plus talentueuse me semble être Bernauer - Lamba. C'était le planning de départ, en début de saison. Après, Bernauer se blesse, mais le planning de départ c'est celui-là. Et tu ne l'as pas fait une seule fois dans la saison. C'est dommage parce que ce serait la charnière qui me paraît la plus intéressante."

Stassin bouc émissaire de l'ASSE ?

Bérenger - Midi Libre : "J'ai vu par exemple que sur les réseaux sociaux, un Stassin se faire découper. Je ne l'ai pas trouvé non plus inintéressant. Surtout que c'était un match de reprise. Oui, il n'a pas été transcendant mais dans ses appels, dans son jeu parfois dos au but, il y avait quand même des choses intéressantes. En tout cas, je l'ai vu faire une bien meilleure prestation que son entrée désastreuse face à Bastia. Il m'énerve ces dernières semaines, notre ami Lucas Stassin, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une tête de turc. D'autant plus qu'il va te manquer Duffus jusqu'à fin janvier. Il va falloir faire avec. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 2 qui aimeraient se dire "on va faire avec Lucas Stassin parce que Duffus n'est pas là." Tout n'est pas à jeter dans ce qu'a montré Stassin face Nice."