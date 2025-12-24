Formé à l’ASSE, Elias Achouri (26 ans) brille aujourd’hui sous les couleurs de la Tunisie. Auteur d’un doublé contre l’Ouganda, l’ailier passé par le centre de formation stéphanois s’impose comme l’une des révélations de cette CAN alors qu'il n'avait pas été conservé par l'AS Saint-Etienne.

Il n’est peut-être pas le plus connu des joueurs formés à l’ASSE, mais Elias Achouri est en train de se faire un nom sur la scène africaine. Titulaire avec la Tunisie, l’ailier du FC Copenhague a éclaboussé de son talent le match face à l’Ouganda ce mardi, en signant un doublé décisif (3-1). Une performance saluée par un trophée d’homme du match.

Achouri et l'ASSE, une rencontre ratée

En 2018, il déclarait à Foot Mercato : « Au début tout se passait bien à l'ASSE. J’étais surclassé avec les U15, puis les U17 mais j’ai eu quelques conflits avec le coach de ma catégorie. Il n’appréciait pas mon style de jeu. Il voulait me brider et moi j’ai été têtu, je ne voulais pas forcément écouter. Je n’ai pas toujours eu la bonne attitude. J’ai fait des erreurs. J’ai quand même fait trois saisons avec cet entraîneur-là mais on a à nouveau eu un conflit en plus d’une pubalgie. Je fonçais droit dans le mur alors j’ai eu une discussion avec le directeur du centre de formation et mes représentants pour quitter Saint-Etienne. Au Portugal, les entraîneurs n’ont pas peur de prendre un jeune joueur pour le mettre en équipe première. Ici, c'est un football qui ne bride pas forcément les joueurs, basé sur la créativité du footballeur."

Achouri assume

En 2024, il s'est exprimé dans les colonnes de l'Equipe. Il ne se cache pas et assume ses responsabilités. Si l'ASSE ne l'a pas conservé, il en est en grande partie responsable : « J'ai eu quelques petits soucis. On va dire que ça ne s'est pas super bien passé pour moi, mais c'était plus l'extra sportif, ça n'avait pas grand-chose à voir avec le ballon. J'ai rarement eu un coach, si ce n'est aucun, qui m'a dit que je n'avais pas de qualités. Mais j'étais un peu ce garçon qui n'écoutait pas forcément. Toujours gentil et respectueux, mais je pense que j'avais un gros problème de gestion des émotions. »

Loin de l'ASSE, un parcours hors des sentiers battus

Elias Achouri n’aura jamais eu sa chance avec les professionnels dans le Forez. Non conservé par l'ASSE, il s’est alors lancé dans un parcours aussi difficile que courageux. Direction le Portugal, où il tente de relancer sa carrière au Vitória Guimarães, puis à Estoril. C’est lors d’un prêt à Trofense en 2021-2022 qu’il explose réellement : 9 buts en 28 matchs, une première saison pleine qui relance tout.

« Je me donnais jusqu’à 25 ans. Sinon j’arrêtais. » Achouri ne cache pas avoir douté. Entre manque de confiance et absence d’opportunités, il a songé à tout arrêter. Mais porté par sa famille et son envie de réussir, il s’accroche. Et finit par percer… au Danemark.

Achouri, révélation à Viborg, confirmation à Copenhague

Repéré par Viborg, Elias Achouri devient rapidement l’un des ailiers les plus efficaces du championnat danois. Virevoltant, percutant, il enchaîne les bonnes performances, au point d’attirer le FC Copenhague, club phare du pays, qui débourse 3 millions d’euros pour l’enrôler à l’été 2023.

Sous les couleurs de Copenhague, il découvre la Ligue des Champions et confirme son niveau européen. Un rêve éveillé pour celui qui ne jouait pas encore en pro à 22 ans.

CAN 2025 : l’éclosion internationale

Son talent n’échappe pas à la Tunisie, qui le sélectionne chez les Aigles de Carthage. Et dès son premier match dans cette CAN 2025, Achouri marque les esprits avec un doublé, dont un but somptueux. Un symbole fort pour ce joueur au parcours sinueux, qui n’a jamais renoncé.

Le prochain défi s’annonce de taille : la Tunisie affrontera le Nigeria le 27 décembre. Mais avec un Achouri en feu, tout semble possible pour les Aigles de Carthage. Elias Achouri, c’est l’histoire d’un joueur formé à l’ASSE, oublié un temps, mais revenu au plus haut niveau par le travail, la résilience… et le talent.