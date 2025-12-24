L'ASSE débutera l'année 2026 par une rencontre de Coupe de France. Le tirage au sort qui s'est déroulé il y a quelques jours, a désigné, l'OL Lyonnes comme futur adversaire des Vertes ! Le match se déroulera le second week-end de janvier.

Le début de la saison de l'ASSE est très compliqué. Les Vertes n'ont remporté qu'une rencontre de championnat et se retrouvent dernière d'Arkema Première Ligue. Egalement éliminées de la Coupe LFFP, les Vertes s'apprêtent à débuter une toute nouvelle compétition.

Le coach stéphanois Sébastien Joseph est revenu sur le début de saison de son équipe : "Pour provoquer ce déclic, il faut marquer. Il faut plus de détermination, plus de volonté, plus d’application dans le dernier geste. On a trop de frappes non cadrées, trop de centres qui n’arrivent pas. On doit avoir plus d’exigence dans le dernier geste."

Un Derby entre l'ASSE et l'OL en 16e

Le tirage au sort des 16e de finales n'a clairement pas épargnés les Vertes. L'ASSE jouera bien à domicile, mais l'équipe qui a été tiré au sort est tout simplement l'OL Lyonnes. La meilleure équipe du championnat de France.

Ce 16e de finale se déroulera le week-end du 10 et du 11 janvier. Le derby entre l'ASSE et l'OL a été programmé le dimanche 11 janvier à 14h30. Voici l'ensemble des affiches de ce 16e de finale.

