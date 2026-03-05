Depuis son arrivée à l’ASSE, Philippe Montanier s’appuie sur un staff étoffé et structuré pour relancer le club. Autour du coach stéphanois, chaque membre du staff technique joue un rôle précis dans la performance des Verts. Description.

À l’AS Saint-Étienne, le travail ne se limite pas aux 90 minutes du week-end. Derrière les choix tactiques et les compositions d’équipe, c’est toute une organisation qui œuvre dans l’ombre. Si Philippe Montanier reste le décideur final les jours de match, l’entraîneur principal délègue et écoute. Plus que son prédécesseur Eirik Horneland, il laisse une large place à l’expertise de ses adjoints et spécialistes. Une méthode collective qui façonne l’identité actuelle des Verts, voulue par Kilmer Sport Ventures.

Philippe Montanier et ses adjoints : une répartition claire des responsabilités

À la tête du projet, Philippe Montanier incarne la ligne directrice sportive. C’est lui qui tranche sur les choix de joueurs et les orientations tactiques. Mais il ne travaille pas seul. Son staff technique reflète une volonté de spécialisation et de complémentarité.

Arrivé en même temps que le coach, Ilan découvre un rôle inédit pour lui : adjoint en équipe professionnelle. Axé sur le secteur offensif, il accompagne le développement des animations et la progression des attaquants. Sa proximité avec Montanier et la confiance accordée par ce dernier lui permettent de s’imposer progressivement dans le paysage stéphanois.

À ses côtés, Stéphane Lievre apporte son expérience. Lui aussi nommé lors de l’arrivée de Montanier, il prend en charge le secteur défensif. Habitué à collaborer avec l’entraîneur principal, il maîtrise parfaitement ses principes de jeu. Organisation, rigueur, placements : la base défensive porte clairement son empreinte.

Dans les cages, Jean-François Bedenik pilote le travail des gardiens. Il est le seul et dernier visage de ce staff qui était présent la saison dernière en ligue 1. Proche de Gautier Larsonneur et Brice Maubleu, il veille à entretenir et faire performer les deux hommes. Le poste de troisième gardien évolue régulièrement, avec l’intégration ponctuelle de Noa Delacroix, Issiaka Touré ou encore des jeunes du centre de formation de l'ASSE : Houngbo Civier, Maël Masse et Alexis Colombet. Une gestion qui permet de préparer l’avenir tout en sécurisant le présent.

Performance et préparation physique : la donnée au cœur du projet ASSE

La dimension athlétique constitue un pilier essentiel du staff de l’ASSE. Callum Daley, Philippe Djo Petitjean et Paolo Gaudino forment le trio des préparateurs physiques de l’équipe première. Gaudino supervise notamment les échauffements, moments clés pour prévenir les blessures et optimiser la mise en route musculaire. Djo Petitjean est davantage axé sur la partie renforcement musculaire. Les trois se complètent bien.

Au-dessus de cette organisation, Holohan Donough occupe le rôle stratégique de directeur de la performance. C’est lui qui analyse les données GPS, les indicateurs de forme, la VMA, les antécédents médicaux ou les faiblesses musculaires. Il met en place des protocoles individualisés afin d’adapter les charges de travail à chaque joueur. Une approche scientifique qui vise à maintenir l’intensité tout au long de la saison.

En cas de blessure, Ben Smalley prend le relais. Spécialiste de la réathlétisation, il accompagne les joueurs dans des programmes individualisés. Objectif : les remettre en condition optimale avant leur retour dans le groupe. Chaque protocole est adapté à la nature de la blessure et au profil du joueur.

Développement individuel et accompagnement mental : un staff complet

Au-delà du collectif, le staff de Philippe Montanier mise fortement sur le développement individuel. Jules Fauvey, « Individual Player Development Coach », joue un rôle central auprès des néo-professionnels comme Eymard, Gadegbeku ou El Jamali, mais aussi des recrues post-formation telles que Paalberg, Stojkovic ou Traoré. Il propose un accompagnement sur le terrain et des retours vidéos personnalisés. L’objectif est clair : accélérer l’intégration et la progression.

En parallèle, Sonny Vitulli est l'analyste vidéo. Il réalise un travail important sur l'analyse des adversaires et sur l'analyse des performances de l'équipe en général.

Enfin, le volet mental n’est pas négligé. Foivos Papastaikoudis intervient comme préparateur mental. Il met en place des protocoles individualisés, à la fois sur le plan sportif et personnel. Gestion de la pression, confiance, concentration : autant d’éléments déterminants dans un club où l’exigence reste élevée.

Au final, le staff de Philippe Montanier illustre une organisation moderne, structurée et complémentaire. Si l’entraîneur principal garde la main sur les décisions sportives, la performance des Verts repose sur ce collectif d’experts. Une donnée essentielle dans la construction du projet stéphanois.