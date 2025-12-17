L’AS Saint-Étienne continue de renforcer son organisation interne avec l’arrivée de Ben Smalley. Peu connu du grand public, le Britannique s’inscrit pourtant comme un maillon stratégique du projet porté par Eirik Horneland, dans un contexte où la performance physique est devenue un enjeu central.

L’ASSE avance par touches successives. Depuis plusieurs mois, la direction a engagé une profonde réorganisation de ses structures, avec un accent particulier mis sur le secteur médical et la préparation physique. L’objectif est clair : réduire la casse (ce qui ne sera pas une petite affaire !), mieux accompagner les joueurs sur la durée et professionnaliser un domaine longtemps pointé du doigt. L’arrivée de Ben Smalley s’inscrit pleinement dans cette logique. En provenance de Crystal Palace, le préparateur physique britannique débarque dans le Forez avec un bagage rare à ce niveau, forgé au plus haut échelon du football anglais.

Un parcours complet, construit étape par étape

Le profil de Ben Smalley s’est construit dans la durée, loin des raccourcis. Formé au Royaume-Uni, il est diplômé d’un Master en Strength and Conditioning obtenu avec distinction à Middlesex University, après une licence en sciences du sport, de l’exercice et de la réhabilitation à l’université de Birmingham. Un socle académique solide, complété par de nombreuses certifications spécialisées, qui traduisent une approche scientifique et méthodique de la performance.

Sur le terrain, Smalley a gravi tous les échelons. Passé par Charlton Athletic comme stagiaire en préparation physique, il a ensuite rejoint Queens Park Rangers, où il a travaillé successivement avec l’académie, les U23 puis la B Team. Une progression logique qui lui a permis d’acquérir une vision transversale du développement du joueur, de la formation au football professionnel.

À Crystal Palace, son évolution est tout aussi révélatrice. D’abord préparateur physique junior de l’équipe première, il devient ensuite assistant sur la préparation physique du groupe pro avant d’être promu Head of Strength and Conditioning de l’équipe première. À ce poste, il pilotait l’ensemble des programmes physiques, du suivi quotidien à l’analyse des charges, en passant par le reporting et la prévention des blessures.

Un spécialiste reconnu de la performance moderne

Au-delà des postes occupés, Ben Smalley se distingue par un champ de compétences très large. Spécialiste du strength training, de la réathlétisation, de la biomécanique et du fitness individualisé, il est également certifié par des références mondiales du secteur comme EXOS, ALTIS, UKSCA ou encore le programme Jordan Strength Coach Education. Il possède aussi une licence UEFA C, preuve de sa compréhension globale du jeu et des contraintes du terrain.

Cette polyvalence lui permet d’intervenir à l’interface entre performance, médical et staff technique, avec une attention particulière portée à l’individualisation des charges, à la prévention des blessures musculaires et à l’optimisation de la répétition des efforts. Un profil parfaitement aligné avec les exigences du football moderne et, surtout, avec la philosophie prônée par Eirik Horneland à l’ASSE.

Ben Smalley : Un parcours construit en Premier League

À Crystal Palace, Ben Smalley a évolué plusieurs saisons au sein du staff professionnel, traversant différentes ères et s’adaptant à des entraîneurs aux profils différents. Il a notamment travaillé sous les ordres de Patrick Vieira, Roy Hodgson ou encore Oliver Glasner, preuve d’une capacité à s’intégrer dans des projets aux exigences et aux philosophies variées. Cette polyvalence constitue l’un de ses principaux atouts. Dans ces environnements, Smalley a appris à ajuster ses méthodes sans jamais perdre de vue les fondamentaux de la performance.

Un profil en phase avec le projet Horneland

L’arrivée de Ben Smalley ne doit rien au hasard. Eirik Horneland prône un football énergivore, basé sur la répétition des efforts, l’intensité et la capacité à maintenir un haut niveau physique sur la durée. Pour accompagner cette philosophie, le staff devait être renforcé par des profils capables d’anticiper, de prévenir et d’individualiser. Smalley correspond précisément à ce cahier des charges.

Son rôle ne se limitera pas à la simple préparation athlétique. Il devra aussi assurer une meilleure articulation entre le médical, la réathlétisation et le retour à la compétition. Un chantier essentiel dans un effectif marqué par les blessures et les absences à répétition ces derniers mois. Sans promettre de résultats immédiats, l’ASSE pose ainsi les bases d’un fonctionnement plus cohérent et plus durable.

Un signal fort envoyé par l’ASSE

Avec Ben Smalley, l’ASSE continue de se rapprocher des standards européens en structurant son environnement de travail. Ce renfort discret mais ciblé illustre une volonté de bâtir sur le temps long, en misant sur des compétences issues du très haut niveau. Loin des projecteurs, le Britannique aura pour mission de faire progresser l’équipe dans l’ombre, en donnant au staff et aux joueurs les moyens de répondre aux exigences du projet sportif.