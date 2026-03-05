L’AS Saint-Étienne (ASSE) est en pleine dynamique. Avec quatre victoires consécutives en championnat, les Verts peuvent désormais viser une performance qu’ils n’ont plus réalisée depuis près de dix ans : enchaîner cinq succès d’affilée en championnat. Un record qui remonte à l’époque de Christophe Galtier.

Depuis plusieurs semaines, l’ASSE a retrouvé un rythme qui rappelle les belles périodes du club. Les hommes de Philippe Montanier viennent d’enchaîner quatre victoires consécutives en championnat. Une série qui s’est construite face à Montpellier (1-0), Guingamp (2-1), Laval (2-1) et Pau (3-0).

Au-delà des résultats, c’est surtout la dynamique collective qui impressionne. Les Verts affichent une solidité retrouvée et une efficacité offensive qui leur permet d’enchaîner les succès. Mais cette série pourrait prendre une dimension historique.

ASSE : Un record qui remonte à l’ère Christophe Galtier

Si l’ASSE s’impose face au Red Star lors de la prochaine journée, les Stéphanois atteindraient cinq victoires consécutives en championnat. Une performance que le club n’a plus réalisée depuis près d’une décennie. La dernière fois que les Verts avaient réussi un tel enchaînement, ils évoluaient encore en Ligue 1 sous les ordres de Christophe Galtier : en 2016.

À l’époque, Saint-Étienne avait enchaîné plusieurs succès face à Montpellier, Ajaccio, Troyes, Bastia et Lorient. Une période où l’ASSE s’appuyait sur une équipe particulièrement solide, avec notamment Ruffier, Perrin ou encore Lemoine.

Une dynamique qui rappelle les grandes saisons stéphanoises

Au-delà des points engrangés, ce tye de série témoigne d’une confiance collective et d’une stabilité dans le jeu. Depuis plusieurs semaines, l’ASSE semble justement avoir retrouvé ces ingrédients essentiels. Des ingrédients qui ont trop longtemps manqué aux stéphanois. La défense est plus solide, le bloc équipe fonctionne mieux et les joueurs affichent une vraie détermination dans chaque rencontre. Autant d’éléments qui expliquent cette série de victoires.

La réception du Red Star pourrait donc devenir un moment clé de la saison stéphanoise. En cas de victoire, les Verts égaleraient une performance qui remonte à près de dix ans dans leur histoire récente. Un symbole pour un club qui cherche à retrouver de la stabilité et à construire une nouvelle dynamique. Dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce encore une fois plein, l’ASSE aura l’occasion de confirmer sa forme actuelle. Et peut-être d’inscrire une nouvelle page dans sa saison.

Source : Sofascore