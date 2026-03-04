Comme chaque semaine, la commission de discipline s’est rassemblée dans les locaux de la LFP, ce mercredi. Un seul carton rouge a été distribué sur les pelouses de Ligue 2 ce week-end. Voici les différentes sanctions prises en ce 4 mars 2026.
En Ligue 2, une seule rencontre a vu un joueur être expulsé ce week-end. Jérémy Sebas a été expulsé en fin de match avec Bastia face à Annecy, vendredi soir. Une expulsion qui a ponctué la soirée délicate vécue par le Sporting, battu 2-0 à domicile par des annéciens qui ont réalisé un gros coup au classement en revenant à trois point de la troisième place.
Deux joueurs ont été expulsé dans l’élite lors du week-end précédent. Thibault de Smet à vu rouge en toute fin de rencontre entre le Paris FC et Nice. Une expulsion qui n’a pas empeché le club de la capitale de retrouver le succès. De son côté, Brest à vu Daouda Guindo être exclu après vingt minutes de jeu à Metz. Malgré plus de 70 minutes à dix contre onze, les Bretons se sont imposés 1-0 en Lorraine.
Les décisions du 4 Mars
Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a prononcé différentes sanctions : "Réunie le 4 mars 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :
RETRAIT DE CARTON
LIGUE 1 MCDONALD’S
24e journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris FC – OGC Nice du dimanche 1er mars 2026.
Avertissement de Kail BOUDACHE (OGC Nice).
Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.
EXCLUSIONS
LIGUE 1 MCDONALD’S
Un match de suspension ferme et un match avec sursis
Daouda GUINDO (Stade Brestois 29)
Un match de suspension ferme
Thibault DE SMET (Paris FC)
Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 10 mars 2026.
Yassin BELKHDIM (Angers SCO)
Simon EBONOG (Havre AC)
Clinton MATA (Olympique Lyonnais)
Lassine SINAYOKO (AJ Auxerre)
LIGUE 2 BKT
Un match de suspension ferme et un match avec sursis
Jérémy SEBAS (SC Bastia)
Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 10 mars 2026.
Anthony BRIANCON (Pau FC)
Thibault DELPHIS (FC Annecy)
Hugo GAMBOR (ESTAC Troyes)
Nathanaël MBUKU (Montpellier Hérault SC)
POLICE DES TERRAINS
LIGUE 1 MCDONALD’S
22e journée de Ligue 1 McDonald’s : Olympique Lyonnais – OGC Nice du dimanche 15 février 2026.
Comportement des supporters de l’Olympique Lyonnais : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.
Fermeture partielle d’un match ferme et d’un match avec sursis de la tribune Nord du Groupama Stadium.
Cette sanction s’appliquera sur la rencontre Olympique Lyonnais / Paris FC du dimanche 8 mars 2026.
LIGUE 2 BKT
24e journée de Ligue 2 BKT : Stade de Reims – Amiens SC du samedi 21 février 2026.
Comportement des supporters du Stade de Reims : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales constatées.
Fermeture partielle d’un match ferme et d’un match avec sursis de la tribune Jonquet du Stade Auguste Delaune.
La sanction prend effet immédiatement."
La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu mercredi 11 mars 2026 à 18h00.