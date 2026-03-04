Comme chaque semaine, la commission de discipline s’est rassemblée dans les locaux de la LFP, ce mercredi. Un seul carton rouge a été distribué sur les pelouses de Ligue 2 ce week-end. Voici les différentes sanctions prises en ce 4 mars 2026.

En Ligue 2, une seule rencontre a vu un joueur être expulsé ce week-end. Jérémy Sebas a été expulsé en fin de match avec Bastia face à Annecy, vendredi soir. Une expulsion qui a ponctué la soirée délicate vécue par le Sporting, battu 2-0 à domicile par des annéciens qui ont réalisé un gros coup au classement en revenant à trois point de la troisième place.

Deux joueurs ont été expulsé dans l’élite lors du week-end précédent. Thibault de Smet à vu rouge en toute fin de rencontre entre le Paris FC et Nice. Une expulsion qui n’a pas empeché le club de la capitale de retrouver le succès. De son côté, Brest à vu Daouda Guindo être exclu après vingt minutes de jeu à Metz. Malgré plus de 70 minutes à dix contre onze, les Bretons se sont imposés 1-0 en Lorraine.

Les décisions du 4 Mars

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a prononcé différentes sanctions : "Réunie le 4 mars 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :