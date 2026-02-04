Aboubaka Soumahoro est officiellement un joueur de l’ASSE. En toute fin de mercato, le club stéphanois a enregistré l’arrivée d’un jeune défenseur passé par le PSG, le Paris FC et récemment à Hambourg. Un recrutement tourné vers l’avenir.

L’ASSE a attendu les derniers jours du mercato pour se renforcer défensivement. Ainsi, Aboubaka Soumahoro et Julien Le Cardinal ont rejoint le club dans les toutes dernières heures. Les dirigeants ont choisi de miser sur un profil jeune, encore en développement, mais déjà confronté au football professionnel. Aboubaka Soumahoro arrive en provenance de Hambourg, avec l’étiquette d’un joueur à potentiel plus que celle d’un renfort immédiat. À 20 ans, il s’inscrit clairement dans une logique de projection.

Ce recrutement intervient dans un contexte particulier pour l’ASSE. Le secteur défensif est fragilisé par plusieurs absences, notamment en défense centrale (Maxime Bernauer et Chico Lamba). L’arrivée d’un défenseur gaucher offre donc une option supplémentaire au staff, même si son intégration ne sera sans doute pas immédiate. Le club semble avant tout anticiper les besoins à moyen terme.

Un parcours formateur entre Paris, la Ligue 2 et l’Allemagne

Première chose importante, Aboubaka Soumahoro a été formé au PSG. Ce passage lui a permis d’acquérir des bases solides sur le plan tactique et défensif, même s’il n’a pas évolué avec les professionnels parisiens. En 2021, il signe au Paris FC, où il poursuit sa progression avec les équipes de jeunes, puis la réserve. Il finit par intégrer le groupe professionnel et découvre la Ligue 2 lors de la saison 2024-2025.

Soumaho connait des anciens Verts

Deuxième point, Au Paris FC, Soumahoro évolue aux côtés de joueurs bien connus du public stéphanois comme Jean-Philippe Krasso, Mathieu Cafaro ou Timothée Kolodziejczak. À l’hiver 2025, il est transféré à Hambourg, en Allemagne, avec l’ambition de franchir un nouveau cap.

Soumahoro, connait la recette pour monter en Ligue 1

Troisièmement, il a participé à la montée du Paris FC en Ligue 1 lors de la saison 2024-2025. S’il n’était pas un titulaire indiscutable, il faisait partie de l’effectif qui a validé cette accession. Il compte 14 apparitions en Ligue 2 sur la première partie de saison.

Un jeune international pour l'ASSE

En quatrième point, il a joué avec les équipe de France jeunes. Avec l’équipe de France U19, il a disputé huit rencontres, dont celles comptant pour l’Euro U19. Titulaire indiscutable avec la France, il est aller juqu’en finale de la compétition avant de sincliner face à l’Espagne. Il a fait partie également de l’Equipe de France U20. Sa dernière sélection remonte au mois de septembre dernier face à l’Espagne. C'est dans cette sélction que figure aunourd'hui Djylian N'guessan qui a disputé la Coupe du Monde U20 cet automne.

Blessure en décembre

Enfin, le point le plus important concerne sa situation physique. Depuis son arrivée à Hambourg il y a un an, Aboubaka Soumahoro n’a disputé que 247 minutes. Blessé dès son arrivée en Allemagne, il s’est de nouveau blessé en décembre. Il n’est donc pas attendu comme une solution immédiate à l’ASSE. Il a toutefois débuté les séances collectives et travaillent pour être le plus rapidement possible sur le terrain. De quoi rester optimiste.

Avec l'arrivée de Soumahoro en prêt avec option d'achat, le club stéphanois mise ainsi sur un joueur à potentiel. Ce dernier est olyvalent défensivement, mais devra d’abord retrouver une condition physique optimale. Son intégration se fera progressivement, sans précipitation.