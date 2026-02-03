Aboubaka Soumahoro est un jeune profil assez intrigant. Formé au Paris FC, le défenseur central gaucher vient tout juste de s’engager avec l’AS Saint-Étienne. Focus sur un joueur au profil singulier, entre puissance physique et intelligence tactique.

Arrivé en provenance de Hambourg, où il évoluait depuis janvier 2025, Aboubaka Soumahoro va désormais poursuivre sa progression sous les ordres de Philippe Montanier. Né à Paris en février 2005, ce défenseur central de 1m87 affiche déjà sa petite expérience malgré ses 20 ans. Passé par plusieurs centres de formation franciliens, il a notamment porté les couleurs du PSG entre 2019 et 2021 avant de rejoindre le Paris FC, où il s’est affirmé comme un talent prometteur.

En 2024, il signe son premier contrat professionnel et intègre rapidement le groupe de Ligue 2 avec le PFC. Il dispute 14 matchs avec les pros avant d’être transféré à Hambourg en janvier 2025. Il se blesse rapidement à son arrivée, ce qui ne facilite pas son intégration. Malgré un faible temps de jeu en Bundesliga, sa trajectoire reste ascendante. Il compte déjà 8 sélections avec l’équipe de France U20.

Soumahoro : Un défenseur gaucher intelligent et polyvalent

Aboubaka Soumahoro évolue principalement en tant que défenseur central gauche. Mais sa polyvalence lui permet aussi de jouer au poste de latéral gauche ou en sentinelle, un rôle que certains observateurs jugent même plus adapté à ses qualités.

Soumahoro est un gaucher à la relance fluide. Très intelligent dans son placement, il compense un manque de vitesse par une lecture du jeu efficace. Son taux de duels défensifs remportés (72,7 %) et son nombre élevé d’interceptions (6,4 par 90 minutes) témoignent de ses qualités. Ses capacités défensives le placent dans les meilleurs pourcentages de Ligue 2 pour la saison 2024-2025.

Autre aspect intéressant : son sang-froid dans les duels, avec peu de fautes commises et une bonne gestion des cartons. Il affiche un ratio très bas de fautes et de cartons par match, preuve d’une maturité rare pour son âge.

Un profil encore perfectible mais prometteur pour l'ASSE

Le principal point d’amélioration d’Aboubaka Soumahoro reste sa pointe de vitesse. Ce manque de vivacité sur les premiers mètres limite parfois son efficacité dans la couverture défensive, notamment face à des attaquants rapides.

Sur le plan offensif, ses stats sont encore timides : aucune passe décisive ou expected assist recensée en Ligue 2. Il progresse cependant sur ses passes vers l’avant (8,7 passes progressives/90 min), signe qu’il travaille son jeu long et sa capacité à casser des lignes.

Dans un environnement comme celui de l’ASSE, il pourrait affiner son jeu et gagner en régularité. Sa marge de progression est réelle, et son profil correspond bien au projet stéphanois : un joueur jeune, intelligent, adaptable et avec un fort potentiel de valorisation.

Source : Paris FC, Transfermarkt, Ben Griffis Scouting