L’acteur franco-américain Timothée Chalamet a une nouvelle fois déclaré son amour à l’ASSE lors de l’avant-première parisienne de son film "Marty Supreme". Une sortie qui fait écho à ses récentes déclarations aux Golden Globes.

Présent ce mardi 3 février au Grand Rex pour présenter son dernier film "Marty Supreme", Timothée Chalamet n’a pas manqué l’occasion de réaffirmer son attachement à l’AS Saint-Étienne (ASSE). Devant une salle comble et un public conquis, l’acteur a lancé un vibrant « Allez les Verts ! » pour conclure son discours. Une phrase simple, mais symbolique, qui témoigne une nouvelle fois de son amour sincère pour le club du Forez.

Quelques semaines plus tôt, à Los Angeles, Chalamet avait déjà surpris les suiveurs du ballon rond en évoquant l’ASSE lors de son discours aux Golden Globes. Récompensé pour son rôle dans "Marty Supreme", il avait glissé devant les caméras du monde entier : « Pour que 2026 soit vraiment parfaite, il faudra que Saint-Étienne remonte en Ligue 1. » Une déclaration qui avait rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Chalamet, un ambassadeur pour l'ASSE

Cette nouvelle prise de parole confirme que l’attachement de Timothée Chalamet pour l’ASSE est bien plus qu’un effet de communication. Né à New York, l’acteur a toujours affiché son amour pour le club stéphanois, que ce soit sur les plateaux TV américains, en interview ou lors de ses apparitions publiques.

Il n’est pas rare de le voir arborer des pièces vintage de l’ASSE, comme en mars dernier à Indian Wells, où il portait fièrement une veste rétro des Verts. En 2019 déjà, il chantait "Qui c’est les plus forts ?" sur les plateaux de "C à Vous" et "Quotidien", et racontait avec émotion avoir suivi le bus des joueurs à vélo durant son enfance. Des anecdotes sincères qui ont renforcé son image de supporter passionné.

Source : Le Grand Rex - La mise au Vert