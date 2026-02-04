L’ASSE poursuit son travail de fond sur la formation avec la signature de Diadié Fofana, jeune milieu de terrain prometteur. Issu de la région parisienne.

L’AS Saint-Étienne continue d’anticiper l’avenir. Le club ligérien vient d’enregistrer la signature de Diadié Fofana, jeune joueur évoluant au poste de milieu de terrain. Originaire de la région parisienne, et plus précisément du club de l'US Villejuif, ce profil a tapé dans l’œil des recruteurs stéphanois. Longiligne, droitier et capable d’évoluer box to box, Fofan incarne le type de joueur moderne recherché par la cellule formation de l’ASSE.

Ce recrutement s’inscrit dans une stratégie claire. Celle de sécuriser très tôt les profils à fort potentiel. À seulement 12 ans, le joueur de la génération 2013 devient ainsi le premier de sa catégorie d’âge à signer un contrat aspirant avec l’ASSE. Un signal fort envoyé par le club, qui confirme sa volonté de rester une référence en matière de formation en France.

Le jeune milieu de terrain ne rejoindra toutefois le Forez qu’en juillet 2028. D’ici là, son développement sera suivi avec attention par les Verts, en lien avec son environnement actuel.

Diadié Fofana, un profil ciblé par la cellule recrutement de l'ASSE

La signature de Diadié Fofana est le fruit du travail du binôme Hamdane Karouni – Mahamadou Gory, très actif sur les profils franciliens. Les deux recruteurs ont identifié un joueur doté de qualités athlétiques intéressantes, mais aussi d’une vraie intelligence de jeu. Sa capacité à se projeter, à répéter les efforts et à jouer vers l’avant correspond parfaitement aux standards recherchés par l’ASSE.

Ce choix confirme aussi l’attention portée par le club aux talents issus des clubs formateurs de la région parisienne. Villejuif s’inscrit dans cette dynamique, avec un travail reconnu sur les jeunes catégories.

Une étape importante avec Clairefontaine en ligne de mire

Autre élément notable dans le parcours de Diadié Fofana : le jeune joueur va désormais passer les tests pour intégrer le pôle espoir de l’INF Clairefontaine. Une étape majeure pour tout jeune footballeur français. Une éventuelle intégration viendrait confirmer le potentiel détecté par les recruteurs stéphanois.

Pour l’ASSE, cette signature est aussi un investissement sur le long terme. Le club sécurise un profil suivi au niveau national, tout en laissant au joueur le temps de grandir dans un cadre adapté. Une méthode déjà éprouvée par le passé, et qui a souvent porté ses fruits.