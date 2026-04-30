À l’ASSE, Sonny Vitulli incarne parfaitement le rôle d’analyste vidéo, une pièce essentielle mais discrète du staff professionnel. À 31 ans, il est devenu incontournable dans la préparation des matchs des Verts.

Arrivé dans le Forez il y a plusieurs années, Sonny Vitulli n’a rien laissé au hasard dans sa progression. Né en mars 1995, il fait ses premiers pas dans le football au Puy Foot 43. Très tôt, il développe une vraie compréhension du jeu. Dès l’âge de 16 ans, il s’investit comme éducateur auprès des jeunes. Une expérience formatrice qui lui permet de développer son sens de l’analyse et sa pédagogie.

Après l’obtention de son baccalauréat, il poursuit ses études à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne. Il y décroche un Master “Évaluation et Optimisation de la Performance Sportive”. Un cursus parfaitement en lien avec son futur métier. Dans la foulée, il complète son profil avec un diplôme universitaire d’analyste vidéo, preuve de sa volonté de se spécialiser.

Sonny Vitulli, un parcours construit à l’ASSE

En août 2018, Sonny Vitulli franchit un cap en intégrant l’ASSE. D’abord préparateur physique à la préformation, il travaille notamment sur le suivi des données GPS et les tests physiques. Rapidement, son profil évolue.

Il rejoint ensuite le centre de formation en tant qu’analyste vidéo. Là, il affine ses compétences : analyse collective, étude individuelle des joueurs, montage vidéo et retours personnalisés. Une montée en puissance logique pour celui qui maîtrise aussi bien les outils que la lecture du jeu.

Depuis juillet 2021, il fait partie intégrante du staff professionnel. En tant qu’analyste vidéo, il intervient sur des missions clés : étude des adversaires, analyse statistique, décryptage des coups de pied arrêtés ou encore codification des matchs. Un travail minutieux qui demande rigueur et précision.

Un rôle stratégique dans le staff de Philippe Montanier

Dans l’ombre de Philippe Montanier, Sonny Vitulli joue un rôle déterminant. Chaque semaine, il dissèque les équipes que l’ASSE s’apprête à affronter. Rien n’est laissé au hasard. Les combinaisons, les circuits de passes, les phases arrêtées… tout est analysé.

Son travail permet au staff et aux joueurs d’anticiper les forces et les faiblesses adverses. Les séquences vidéo qu’il prépare servent de base aux séances tactiques. Elles offrent un gain de temps précieux et une meilleure compréhension du plan de jeu.

Dans un football moderne où chaque détail compte, l’analyste vidéo est devenu indispensable. Sonny Vitulli en est l’illustration parfaite. Discret mais essentiel, il contribue directement aux performances des Verts.