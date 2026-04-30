Lubomir Moravčík a tout connu. Les 60 000 supporters du Celtic Park, les 40 000 de Geoffroy-Guichard dans ses grandes heures, les 2 000 spectateurs d'un soir pluvieux à Lyon. L'ancien meneur de jeu stéphanois sait mieux que quiconque ce que représente un public pour un joueur. Et quand il parle des supporters de l'ASSE, ses mots sonnent comme une déclaration d'amour.

"Le football sans supporters, c'est quelqu'un qui tape dans le ballon"

Moravčík n'y va pas par quatre chemins. Pour lui, la question du lien entre un club et ses supporters n'est pas accessoire — c'est l'essence même du football. « Si un footballeur n'a pas de supporters, c'est pas un footballeur, c'est quelqu'un qui tape dans le ballon. » Une formule sèche, qui résume une conviction forgée sur trente ans de carrière dans les plus grandes enceintes d'Europe.

Il se souvient d'un soir particulièrement révélateur. Un match à Lyon, janvier, pluie battante « Moi, j'ai dit je ne veux pas jouer. Comment tu vas apprécier si je vais faire un dribble entre deux ou trois joueurs et je vais marquer devant 2 000 spectateurs ? » Le contraste avec ce qu'il a connu ailleurs est total. Au Celtic, 60 000 personnes à chaque match. À Saint-Étienne, jusqu'à 40 000 dans les grandes soirées. « Ça te donne tellement d'énergie et d'envie de jouer. C'est une adrénaline pour moi. »

Geoffroy-Guichard, 30 ans après : toujours aussi fort

Ce qui frappe Moravčík, c'est que l'atmosphère de Geoffroy-Guichard ne s'est pas érodée avec le temps — elle s'est même renforcée. Lors de sa dernière visite pour un derby contre Lyon, il était accompagné d'un ami qui l'avait connu joueur dans les années 90. La réaction de cet ami l'a marqué : « Il a dit que cette ambiance, c'était beaucoup mieux que 30 ans en arrière. Tous les chants, les tifos, tout ça. C'est extraordinaire. Il a dit que c'est un vrai club de football, c'est-à-dire avec les supporters. »

Un témoignage qui prend tout son sens quand on sait que Moravčík a évolué à une époque où Saint-Étienne était déjà réputé pour son public. Si même les anciens reconnaissent que les Kops actuels ont haussé le niveau, c'est que quelque chose d'exceptionnel s'est construit dans les tribunes de Geoffroy-Guichard.

Moravčík : le message aux Socios et aux Kops

Moravčík fait partie des soutiens du mouvement socio-vert. Il a réalisé des vidéos pour encourager les supporters, mais il leur adresse aussi un message de responsabilité. « Il faut respecter la loi. On ne peut pas pisser contre les vents. Des fois, il faut être raisonnable. Si on ne peut pas faire ça, il faut trouver d'autres moyens pour supporter. » Un soutien lucide.

Sa conclusion est sans équivoque : « Sans supporters, on est nuls, on n'est rien. » Trente ans après avoir quitté Saint-Étienne, Moravčík regarde toujours les matchs des Verts en temps réel depuis la Slovaquie, alerté dès le coup d'envoi par son application. « Moi je suis comme si je suis chaque fois au stade avec eux. »

C'est peut-être ça, la meilleure définition d'un supporter.

Source : Dessous de Verts