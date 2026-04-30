Après la lourde défaite de l’ASSE contre Troyes (0-3), Gautier Larsonneur est sorti du silence. Le gardien stéphanois reconnaît une erreur majeure sur le deuxième but et assume pleinement ses responsabilités.

L’AS Saint-Étienne a vécu un week-end compliqué avec une défaite nette face à Troyes. Un revers marqué par une erreur coûteuse de Gautier Larsonneur sur le deuxième but adverse. En conférence de presse, le capitaine des Verts n’a pas cherché à fuir. Bien au contraire. Il a livré une analyse lucide et honnête de son action.

« On perd 1-0 donc j'ai une position offensive », explique-t-il. Une prise de risque assumée dans un contexte où les Verts tentaient de revenir au score. Mais la situation bascule rapidement. « Je vois qu'on a une perte de balle… je me retourne, je vois le ballon et je perds le contrôle. »

Le gardien stéphanois reconnaît une faute technique mais aussi stratégique. Une erreur qui a lourdement pesé sur la rencontre.

Larsonneur assume son erreur face à Troyes

Face aux médias, Gautier Larsonneur n’a laissé place à aucune ambiguïté. « J'en prends toute la responsabilité », affirme-t-il. Un discours fort, à la hauteur de son rôle de capitaine.

Le portier révèle même avoir immédiatement assumé auprès de ses coéquipiers. « J’ai dit à Igor (Miladinovic) que c’était de ma faute. » Une manière de protéger le groupe et d’éviter toute tension dans un vestiaire déjà touché.

Cette prise de parole traduit un leadership affirmé. Larsonneur insiste sur son rôle : « Moi en tant que capitaine… je dois permettre à cette équipe de revenir dans le match. » Un message clair, qui montre son exigence personnelle.

Mais cette erreur ne passe pas sans conséquences sur le plan mental. « Samedi soir, j’ai pas beaucoup dormi », confie-t-il. Une réaction humaine après une faute aussi visible.

Une réaction attendue sur le terrain

Malgré la déception, le gardien des Verts veut rapidement tourner la page. « La seule chose qu’on maîtrise, c’est le travail », rappelle-t-il. Un discours classique mais essentiel dans un contexte délicat.

Dès le lendemain, le groupe s’est remis au travail. « Dimanche matin on était au boulot, et lundi matin aussi. » Une implication immédiate qui montre la volonté de rebondir.

Larsonneur précise également la nature de son erreur. « Ce n’est pas une erreur de travail », insiste-t-il. Pour lui, le problème vient d’un mauvais choix et d’un placement mal évalué. Une nuance importante.

Ce type d’erreur, rare à ce niveau, peut servir de leçon. À condition que la réaction suive sur le terrain. L’ASSE, actuellement en difficulté, aura besoin d’un Larsonneur irréprochable pour se relancer.

La pression sera donc forte lors des prochaines échéances. Mais une chose est sûre : le capitaine stéphanois n’élude pas ses responsabilités. Et c’est peut-être là le premier pas vers un rebond collectif.