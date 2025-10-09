À l’ASSE, Fabien Lemoine a connu certaines des plus belles années de sa carrière. Désormais reconverti, l’ancien milieu de terrain n’a rien oublié de son passage dans le Forez. Entre attachement indéfectible, souvenirs marquants et nouveau chapitre de vie, le « Viking » reste profondément Vert. Extrait de son entretien accordé à Tribune Verte.

Lorsqu’il évoque l’ASSE, Fabien Lemoine parle avec émotion. Formé au Stade Rennais, passé ensuite par Lorient, c’est à Saint-Étienne qu’il a véritablement marqué les esprits. Pourtant, son lien avec les Verts remonte bien avant sa signature en 2011.

« La période Alex-Aloisio m’a marqué. J’avais des posters et des goodies de Sainté dans ma chambre. » Une passion de jeunesse qui s’est concrétisée quand Christophe Galtier l’a fait venir dans le Forez. Sur le terrain, il s’impose rapidement comme un élément essentiel du milieu de terrain, aux côtés de Lemoine, Clément et Cohade, formant un trio aussi combatif qu’efficace. « À Sainté, j’ai pris un kiff énorme. Ce club, ce stade, ces supporters… c’était quelque chose de spécial. » Durant ses cinq saisons sous le maillot vert, Lemoine dispute plus de 180 matchs et remporte la Coupe de la Ligue en 2013. Un sacre historique pour un club qui courait après un trophée depuis plus de 30 ans. « Ce titre, c’est un souvenir gravé. On l’a gagné pour le peuple vert. »

Un accident brutal, une reconstruction nécessaire

Mais la suite de sa carrière prend une tournure plus difficile. À Lorient, où il termine sa carrière pro, Lemoine est victime d’un accident domestique grave, qui le tient éloigné des terrains de longs mois. « J’ai eu besoin de me reconstruire. Physiquement, mais aussi mentalement. » Un cap difficile qu’il transforme finalement en nouvelle opportunité.

« J’ai découvert une autre manière d’exister dans le sport. Le padel m’a permis de retrouver des sensations, l’esprit de compétition, le plaisir de jouer en équipe. » Aujourd’hui, il s’est réorienté vers une vie active et structurée : stages, entraînements de jeunes, projets collectifs. « C’est une manière de redonner ce que le foot m’a offert. »

Fabien Lemoine, un ancien toujours passionné par l’ASSE

Malgré la fin de son aventure stéphanoise en 2016, Lemoine est toujours attentif à l’actualité de son ancien club. « Je regarde tous les résultats. Je sais que les dernières années ont été dures, mais l’ASSE reste un grand club. » Il évoque le projet actuel, porté par Eirik Horneland, avec une certaine bienveillance. « Il y a des jeunes, quelques cadres, un public incroyable… L’alchimie peut vite prendre. »

Et le rôle des supporters reste, à ses yeux, central dans la reconstruction. « Saint-Étienne sans ses fans, ce n’est pas Saint-Étienne. C’est un peuple. Un moteur. Il faut retrouver cette dynamique. » Lorsqu’on lui demande s’il envisagerait un retour au club dans un rôle hors terrain, sa réponse est claire : « Oui, pourquoi pas. Mais seulement si je peux être utile. Je ne veux pas faire de la figuration. »

Une reconversion lucide et tournée vers l’avenir

Aujourd’hui, Fabien Lemoine incarne parfaitement la réussite d’un ancien joueur qui a su préparer sa reconversion. Loin du strass et des paillettes, il trace sa route avec humilité. Le padel, nouveau terrain d’expression, lui permet de conserver ce lien avec la compétition tout en développant une nouvelle expertise. « C’est un sport qui monte, qui demande de l’intensité, de la tactique, de l’intelligence de jeu… ça me parle. » Il accompagne également des jeunes dans leur parcours sportif et personnel. « Mon expérience peut leur servir. J’ai connu le haut niveau, la pression, les blessures, les sacrifices… Je veux leur transmettre tout ça. »